‏کوشیان زیاتر لە 50 خوەنەوار دویەت لەڕی وە ئامانجگردن مەکتەویگ سەرەتایی لە ئیران

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏دەزگا راگەیاننەیل ئیران، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە کوشیان زیاتر لە 50 خوەنەوار دویەت وە مدوو پەلاماریگ مووشەکی وەباان مەکتەویگ سەرەتایی دویەتەیل لە شار میناب لەپارێزگای هۆرموزگان باشوور وڵاتەگە، یەیش لە چوارچمگ ئەو جەنگە کە وڵاتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل راگەیانەسێ.

‏لە گوزەشتە ئامارەیل سەرەتایی کوشیان 24 خوەنەوار خسەرووی، وەجە ئەوەگ بەرزەوبوود ئەرا 40 و لەدویایش وەپای راپۆرتەیل ئیرانی 52 کەسن.

‏جێگر پارێزگاری هورمزگان روویداوەگە پشتراسکردیە و ڤیدیۆ بڵاوکریاگەیل وێرانکاری گەپیگ لە ناوەین مەکتەوەیل نیشان دەن کە مەوقەی پەلامارەیل نزیکەی 170 خوەنەوار لەناوی بویە.

‏ هەمیش قسەکەر وەزارەت دەێشت ئیران، ئیسماعیل بقایی، وەبی دیاریکردن هویردەکاریەیل دووپاتکرد لەبان پەلامارەیل.

