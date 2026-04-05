‏کوشیان راوێژکار کۆلێژ وەرگری ئاسمانی لە سوپای ئیران وە پەلاماریگ ئاسمانی

شەفەق نیوز - تاران

‏راگەیاننەیل ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەر دان لە کوشیان فەرماندەی کۆلێژ وەرگری ئاسمانی ئیران.

‏ئاژانس "مێهر" راگەیان، فەرماندەی کۆلێژ وەرگری ئاسمانی لە سوپای ئیران، عەمید مەسعوود زارع، کوشیاگە.

‏وتیش: "زارع لە ئەنجام پەلامارەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی کوشیاگە".

‏ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28 شوبات گوزەشتە، پەلاماریگ وەردەوام کردنە بان ئیران، کە بویە هووکار کوشیان سەدەها کەس، لە ناونیانیان عەلی خامنەیی رێبەر باڵا؛ و لە 2 ئازار ئی مانگە، بازنەی ململانێ ناوچەیەیگە فراوانتر بوی و لوبنانیش گردەو دویای هاتن حزبوبڵا ئەرا ناو بەرەی جەنگ.

‏ئیرانیش وەڵام پەلامار "ئەمریکی-ئیسرائیلی"یەگە دادەو، و یەیش بویە هووکار لێکەفتەیل فرەیگ لە وڵاتەیل ناوچەگە، کە عراق و ئیسرائیل و ئوردن و کوێت و بەحرەین و قەتەر و ئیمارات و سعوودیە گردەو.

