‏کوشیان دوو پەلاماردەر و زەخمداری دوو پۆلیس وە تەقەکردن لە نزیک کۆنسوڵخانەی ئیسرائیل لە ئیستەنبول

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏دەزگایەیل راگەیانن، ئمڕوو سێشەممە، راگەیانن، سێ پەلاماردەر کوشیان و دوو پۆلیس زەخمداربوین وە تەقەکردن لە نزیک کۆنسۆڵخانەی ئیسرائیل لە ئیستەنبول.

‏ئاژانس "رۆیتەرز" وەپای شایەتحاڵەیل راگەیان "دەنگ تەقەکردن لەنزیک بیناگە ژنەفیاس" و دەزگا راگەیاننەیل تورکیاش خەوەردان لە "کوشیان کوشیان کەسیگ و زەخمداری یەکیگ تەرک مەوقەی تەقەکردن" و دەزگا راگەیانننەیل ترەک باس "زەخمداری دوو پۆلیس لە رویداوەگەبویە مدوو زەخمداری دوو پۆلیس لە ،ەخت رویداوەگە" کێدن6.

‏کەناڵ "ئەلحەدەس" راگەیان، رویداوەگە لە دەێشت بیناگە بویە نەک لەناو، وەبی توومارکردن زەرد گیانی لەناوەین ئەندامەیل کۆنسۆلخانەگە، ناوچەی دەوروگەرد بیناگە چووڵ کریاس، کە کەفێدە ناوچەیگ خەس لە دانشتگ و بینای بایلۆزخانەیل ترەگ گرێدە خوەی.

‏لەلاییگ ترەک راگەیانن تورکیا خەوەردا لە کوشیان سێ پەلاماردەر کە بایلۆزخانەی ئیسرائیل لە ئیستەنبوڵ کردنە ئامانج، لە هەمان وەخت دەسەڵاتدارەیل مسۆگەر شوینەگە کەن وەگەرد لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە".

