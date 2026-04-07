کوشیان دوو پەلاماردەر و زەخمداری دوو پۆلیس وە تەقەکردن لە نزیک کۆنسوڵخانەی ئیسرائیل لە ئیستەنبول
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
دەزگایەیل راگەیانن، ئمڕوو سێشەممە، راگەیانن، سێ پەلاماردەر کوشیان و دوو پۆلیس زەخمداربوین وە تەقەکردن لە نزیک کۆنسۆڵخانەی ئیسرائیل لە ئیستەنبول.
ئاژانس "رۆیتەرز" وەپای شایەتحاڵەیل راگەیان "دەنگ تەقەکردن لەنزیک بیناگە ژنەفیاس" و دەزگا راگەیاننەیل تورکیاش خەوەردان لە "کوشیان کەسیگ و زەخمداری یەکیگ تەرک مەوقەی تەقەکردن" و دەزگا راگەیانننەیل ترەک باس "زەخمداری دوو پۆلیس لە رویداوەگە".
کەناڵ "ئەلحەدەس" راگەیان، رویداوەگە لە دەێشت بیناگە بویە نەک لەناو، وەبی توومارکردن زەرد گیانی لەناوەین ئەندامەیل کۆنسۆلخانەگە، ناوچەی دەوروگەرد بیناگە چووڵ کریاس، کە کەفێدە ناوچەیگ خەس لە دانشتگ و بینای بایلۆزخانەیل ترەگ گرێدە خوەی.
لەلاییگ ترەک راگەیانن تورکیا خەوەردا لە کوشیان سێ پەلاماردەر کە بایلۆزخانەی ئیسرائیل لە ئیستەنبوڵ کردنە ئامانج، لە هەمان وەخت دەسەڵاتدارەیل مسۆگەر شوینەگە کەن وەگەرد لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە".