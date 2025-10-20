کوشیان دوو کەس وە لەیەکەوداین فرۆکەیگ وەرد ماشینیگ لە هۆنغ کۆنغ
شەفەق نیوز ـ پەکین
پۆلیس چین، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو کەس وە مدوو لەیەکەوداین فرۆکەیگ بارهەڵگر وەرد ماشینیگ مەوقەی داوەزیان لە هۆنغ کۆنغ وەرجە ئەوەگ لە لە کڕ خوەی دەرچێد و لەناو دەریا نقوم بوود.
دەسڵاتدارەیل راگەیانن "دووپاتکریاس لە مردن دوو پیای کە لەناو ماشینەگە بوینە تەمەنیان 40 و 41 ساڵانن" وتیش " رێڕەو فرین باکوور فرۆکەخانەگە وەشیوەی وەختانە بەسیاس".
فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هۆنغ کۆنغ راگەیان "فرۆکەیگ بارهەڵگر کە لە دوبەیەو دەرچگە لە ڕێڕەوەگە دەرچگە و کەفیەس وەناو دەریا لەمەوقەی داوەزیانی".
لەو وینەیلە کە لە دویای رویداوەگە گیریاس دەرچگە فرۆکەیگ بارهەڵگر لە جویر "بوينغ 747" کە دروشم کۆمپانیای فرۆکەوانی "ئایەر ئەکت" بەرزەوکردیە بەشیگی نوقوم ئاو بویە لە نزیک بەربەست فرۆکەخانەی دەریاوانی و بەش نوای فرۆکەگە لە دویچگی جیاوبویە.