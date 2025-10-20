‏کوشیان دوو کەس وە لەیەکەوداین فرۆکەیگ وەرد ماشینیگ لە هۆنغ کۆنغ

2025-10-20T07:41:00+00:00

شەفەق نیوز ـ پەکین

‏پۆلیس چین، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو کەس وە مدوو لەیەکەوداین فرۆکەیگ بارهەڵگر وەرد ماشینیگ مەوقەی داوەزیان لە هۆنغ کۆنغ وەرجە ئەوەگ لە  لە کڕ خوەی دەرچێد و لەناو دەریا نقوم بوود.

‏دەسڵاتدارەیل راگەیانن "دووپاتکریاس  لە مردن دوو پیای کە لەناو ماشینەگە بوینە تەمەنیان 40 و 41 ساڵانن" وتیش " رێڕەو فرین باکوور فرۆکەخانەگە وەشیوەی وەختانە بەسیاس".

‏فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هۆنغ کۆنغ راگەیان "فرۆکەیگ بارهەڵگر کە لە دوبەیەو دەرچگە لە ڕێڕەوەگە دەرچگە و کەفیەس وەناو دەریا لەمەوقەی داوەزیانی".

‏لەو وینەیلە کە لە دویای رویداوەگە گیریاس دەرچگە فرۆکەیگ بارهەڵگر لە جویر  "بوينغ 747" کە دروشم کۆمپانیای فرۆکەوانی "ئایەر  ئەکت" بەرزەوکردیە بەشیگی نوقوم ئاو بویە لە نزیک بەربەست فرۆکەخانەی دەریاوانی و بەش نوای فرۆکەگە لە دویچگی جیاوبویە.

