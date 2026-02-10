کوشیان دوو کەس وە پەلاماردان بەلەمیگ وەلایەن ئەمریکا لە زەریای هێمن

2026-02-10T06:32:10+00:00

شەفەق نيوز- واشینتۆن 

سوپای ئەمریکا، ئمڕوو سێشەممە، گورزیگ وەبان بەلەمیگ ترەک جیوەجی کرد کە وت ئەرا قاچاخکردن هووشبەری وەکار هاوریاس لە خوەرھەڵات زەریای هێمن، کە بویە مدوو کوشیان دوو کەس و یەک کەس رزگار بوی، وەگورەی فەرماندەیی باشووری ئەمریکی.

لە بەیاننامەیگ وت: لە رووژ نۆی شوبات، وە فەرمان ژەنەڕاڵ فرانسيس ئیل. دونۆڤان، فەرماندەی فەرماندەیی باشووری تیم کارکردن هاوبەش (رەم باشووری) گورزیگ مەرگبار والله حەشتییگ جیوەجی کرد کە هەن ریخریاگ تیرۆریە، وتیش: ئاگادار پاسەوان کناراوەیل ئەمریکا وەی ئەرکە کریا ئەرا مینەکردن و رزگارکردن کەسیگ کە رزگار بویە.

 قسەکەر پاسەوان کناراوەیل ئەرا تووڕ CNN وت: بنکەی رزگارکردن دەریایی لە ئیکوادۆر ئەرک هەماهەنگی مینەکردن و رزگارکردن هەڵگرد.

لەلای کەمەو 121 کەس وە گورزەیل وەبان بەلەمەیل کوشیانە کە گومان کریەێد قاچاخی هووشبەری کەن، ئەوەیش لە ئۆپراسیۆن رەم باشووری کە ترەمپ خوازێد وەپی قاچاخی هووشبەری سنووردار بکەێد.

 

