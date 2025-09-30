کوشیان دوو سەرکردە لە حزبولڵا وە ئۆپراسیۆنیگ ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان
شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ سەربازی سەرکەفتگ لە باشوور لوبنان راگەیان، بویە مدوو کوشیان دوو سەرکردە لە حزبولڵای لوبنان.
سوپا وتیش: پەلامارەگە محمد عەباس شەعشووع وەرپرس تووپخانەیل ناوچەی سحمر، و محمد حسێن ياسين، سەرکردەی ناودیاریگ لە یەکەی توپخانەی حزبەگە لە ناوچەی شقيف کردە ئامانج.
بەیاننامەگە: دەسی لەناو وەشانن مووشەک وەرەو ناوچەیل گریان شمۆنە و تەپەی جۆلان بویە، و لەی دویاییە کار ئەرا دووارە بیناکردن ژیرخانەیل لە باشوور لوبنان و جیوەجیکردن پلانەیلیگ کردگە هەڕەشەی هیزەیل ئیسرائیل دەن.
وەگورەی بەیاننامەگە، محمد حسێن ياسين بەشداری لە پلاندانان و جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنەیلیگ لە ناوچەی ئیسبع جەلیل و کریات شمۆنە کردگە، و دەسی لەناو دووارە بیناکردن توانایەیل ریخریایەگە و هاوردن ئامرازەیل جەنگ ئەرا باشوور لیتانی بویە.
سوپای ئیسرائیل دووپاتیش کرد کە حزبولڵا شکاننە ئەرا لەیەکفامستنەیل ناوەین ئیسرائیل و لوبنان، و هیزەیلی هەر وەردەوام بوون لە کارکردن ئەرا لاوردن هەر هەڕەشەیگ وەبان ئاسایش دەوڵەت.