کوشیان دوو کەس دویای وەخوارکەفتن کۆپتەریگ سەربازی لە کۆریای باشوور

شەفەق نيوز- سيول

سوپای کۆریای باشوور، ئمڕوو دووشەممە، کوشیان دوو کەس راگەیان، ئەوەیش لەوەر وەخوارکەفتن کۆپتەریگ سەربازی.

سوپای کۆریای باشوور لە بەیاننامەیگ وت: کۆپتەریگ سەربازی لە مارکەی (ئێه ئێچ 1 ئێس ‌كۆبرا)، دویەکە مەوقەی ئەرک مەشق و راهێنان رۆتینی لە کەرت جابيونگ باکوور وڵات کەفنە خوارەو، کە بویە مدوو کوشیان تیم دوو کەسی لەناوی.

وتیش: مدووەیل وەخوارکەفتن کۆپتەرگە تا ئیسە نادیارن.

هەردوگ کەسەگە لە تیم ئەو کۆپتەرە ئەرا خەسەخانە بریان وەلێ لەوەر زەخمەیلیان گیانیان لەدەسدان.

سوپای کۆریای باشوور وەکارخستن گشت فرۆکەیل هیلیکۆپتەر لەی مارکە دویای ئی رویداوە وسان، و تیمیگ دروس کرد ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.

وتیش: ئەو ئەرکە راهێنانە نیشتنەوەی ناچاری لەناوی بوی.