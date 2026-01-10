‏کوشیان دوو کارمەن ئەمنی و کوڕ فەرماندەیگ وەرین سوپای پاسداران لە خوەنیشاندانەیل ئیران

شەفەق نیوز - تەهران

‏تەلەفزیۆن فەرمی ئیران، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو ئەندام ئەمنی و کوڕ فەرماندەیگ وەرین سوپای پاسداران ئیران لەوەخت ئاژاوەگێریەیل لە پارێزگایەیل خوزستان و خوراسان، باشوور خوەرئاوای ئیران.

‏ئیران لە کۆتایی ساڵ 2025ەو شەپوولیگ خوەنیشاندان فراوان و وەردەوامیگ وە خوەی دی، لە سەرەتای 2026ەو فراوان بوی دەیان شار گردەو وە مدوو قەیران دارایی خنکنەر و دروشمەیل سیاسی دژ وە رژێم، دەسڵاتدارەیل وە هەڵمەت ئەمنی تونیگ جواودان هێز وەکارهاوردن و ئەنتەرنێت بڕین و وڵاتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل توومەتبارکردن وە گاڵدان گرژیەیل.

‏لەلایگیش، رێبەر ئیران عەلی خامەنەئی و وەرپرسەیل ئیرانی خوەنیشاندەرەیل وە "بشیون" وەسفکردن، جموجویلەیلیان وە ئۆپۆزسیۆنیگ دەیشت وڵاتەگە بەسانەو، وەرد رێکارەیل دادگایی سەختیگ کە تا لە سێدارەداین رەسین ئەرا ئەو کەسەیلە توومەتبارکریان وە بشیون.

‏لەبان ئاست دەرەکی، سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ، هووشداری دا وەتەهران لە سەرکوتکردن خوەنیشاندەرەیل، لە خود وەختەگە ئیران وڵاتەیەکگرتگەیل و ئیسرائیل توومەتبارکرد کە وەرپرسن لە ئاڵشتکردنن خوەنیشاندان ئاشتیانە ئەرا کارەیل تونوتیژی.

‏