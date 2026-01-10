کوشیان دوو کارمەن ئەمنی و کوڕ فەرماندەیگ وەرین سوپای پاسداران لە خوەنیشاندانەیل ئیران
شەفەق نیوز - تەهران
تەلەفزیۆن فەرمی ئیران، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو ئەندام ئەمنی و کوڕ فەرماندەیگ وەرین سوپای پاسداران ئیران لەوەخت ئاژاوەگێریەیل لە پارێزگایەیل خوزستان و خوراسان، باشوور خوەرئاوای ئیران.
ئیران لە کۆتایی ساڵ 2025ەو شەپوولیگ خوەنیشاندان فراوان و وەردەوامیگ وە خوەی دی، لە سەرەتای 2026ەو فراوان بوی دەیان شار گردەو وە مدوو قەیران دارایی خنکنەر و دروشمەیل سیاسی دژ وە رژێم، دەسڵاتدارەیل وە هەڵمەت ئەمنی تونیگ جواودان هێز وەکارهاوردن و ئەنتەرنێت بڕین و وڵاتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل توومەتبارکردن وە گاڵدان گرژیەیل.
لەلایگیش، رێبەر ئیران عەلی خامەنەئی و وەرپرسەیل ئیرانی خوەنیشاندەرەیل وە "بشیون" وەسفکردن، جموجویلەیلیان وە ئۆپۆزسیۆنیگ دەیشت وڵاتەگە بەسانەو، وەرد رێکارەیل دادگایی سەختیگ کە تا لە سێدارەداین رەسین ئەرا ئەو کەسەیلە توومەتبارکریان وە بشیون.
لەبان ئاست دەرەکی، سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ، هووشداری دا وەتەهران لە سەرکوتکردن خوەنیشاندەرەیل، لە خود وەختەگە ئیران وڵاتەیەکگرتگەیل و ئیسرائیل توومەتبارکرد کە وەرپرسن لە ئاڵشتکردنن خوەنیشاندان ئاشتیانە ئەرا کارەیل تونوتیژی.