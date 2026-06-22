کوشیان کابرایگ میسڕی و زەخمداری یەکیگ ترەک وە پەلامار درۆنیگ روسی وەبان کەشتیگ لە دەریای سییه
شەفەق نیوز ـ کییڤ
دەسەڵاتدارەیل ئۆکرانیا، ئمڕوو دووشەممە، کوشیان کەسیگ زەخمداری چەن کەسیگ لە ئەندامەیل دەسەی کەشتیگ بارهەڵگر لە دەریای سییە راگەیان، وە مدوو پەلامارداین درۆنیگ روسی کە بویە ئاگر لەبان کەشتیەگە هیزدا.
جێگر سەرۆک وەزیرەیل ئۆکرانی، ئۆلیکسی کۆلیبا، لەری ئەپڵیکەیشن "تلیگرام" وت: "لێدان فڕۆکەیەک بێ فڕۆکەوان بویە مدووێ ئاگر هیزگردن لە ناو کەشتییەگ کە پەرچەم پەنەما هەڵگردوێد"، و دیاری کرد کە "یەکیگ لە ئەندامەیل دەسەگە، کە شێفیگ میسڕی تەمەن 58 ساڵانە، لە پەلامارەگە کوشیاس".
کۆلیبا وتیش رووسیا لە شەو گوزەیشتە دوو کەشتی تر ئامانج گردگە کە پەرچەم بەلیز و پاڵاو هەڵگردیە، بی ئەوەگ هویچ زەردیگ گیانی لە دەسەیلیان تووماربکرێد.
دەریایی ئۆکرانی وت؛ پەلامارەگە کەشتی بارهەڵگر تورکی "ڤیکترێس" کە پەرچەم بنما هەڵگردییە کردیەسە ئامانج، کە بویە مدوو ئاگر گەورەیگ لە ناوی، و دیاری کرد نۆ کەس لە دەسەگە زەخمدارن ک هەڵگر رەگەزنامەیل میسڕی و تورکی و هیندی بوین.
هەمان چوارچمگ، دەسەڵاتەیل ئۆکرانی راگەیانن دوو کەس کوشیاس دەرەنجام پەلامارەل رووسی کە ناوچەیل زاپۆرۆژیا و ئۆدێسا ئامانج گرتگە.