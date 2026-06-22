‏کوشیان کابرایگ میسڕی و زەخمداری یەکیگ ترەک وە پەلامار درۆنیگ روسی وەبان کەشتیگ لە دەریای سییه

شەفەق نیوز ـ کییڤ

‏دەسەڵاتدارەیل ئۆکرانیا، ئمڕوو دووشەممە، کوشیان کەسیگ زەخمداری چەن کەسیگ لە ئەندامەیل دەسەی کەشتیگ بارهەڵگر لە دەریای سییە راگەیان، وە مدوو پەلامارداین درۆنیگ روسی کە بویە ئاگر لەبان کەشتیەگە هیزدا.

‏جێگر سەرۆک وەزیرەیل ئۆکرانی، ئۆلیکسی کۆلیبا، لەری ئەپڵیکەیشن "تلیگرام" وت: "لێدان فڕۆکەیەک بێ فڕۆکەوان بویە مدووێ ئاگر هیزگردن لە ناو کەشتییەگ کە پەرچەم پەنەما هەڵگردوێد"، و دیاری کرد کە "یەکیگ لە ئەندامەیل دەسەگە، کە شێفیگ میسڕی تەمەن 58 ساڵانە، لە پەلامارەگە کوشیاس".

‏کۆلیبا وتیش رووسیا لە شەو گوزەیشتە دوو کەشتی تر ئامانج گردگە کە پەرچەم بەلیز و پاڵاو هەڵگردیە، بی ئەوەگ هویچ زەردیگ گیانی لە دەسەیلیان تووماربکرێد.

‏دەریایی ئۆکرانی وت؛ پەلامارەگە کەشتی بارهەڵگر تورکی "ڤیکترێس" کە پەرچەم بنما هەڵگردییە کردیەسە ئامانج، کە بویە مدوو ئاگر گەورەیگ لە ناوی، و دیاری کرد نۆ کەس لە دەسەگە زەخمدارن ک هەڵگر رەگەزنامەیل میسڕی و تورکی و هیندی بوین.

‏هەمان چوارچمگ، دەسەڵاتەیل ئۆکرانی راگەیانن دوو کەس کوشیاس دەرەنجام پەلامارەل رووسی کە ناوچەیل زاپۆرۆژیا و ئۆدێسا ئامانج گرتگە.

‏

‏