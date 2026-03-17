کوشتن و بڕین و پەیامەیل رخبردن.. ئیران ریکارەیل ئەمنیی لەناو فراوانەو کەێد

شەفەق نيوز- تەهران

رووژنامەی ستريت جۆڕناڵ، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە دەسەڵاتەیل ئیرانی دەسکردن وە هەڵمەت کوشتن و بڕین نوویگ لەناو وڵات، وەبان ئۆپۆزسیۆن و هاوڵاتیەیلیگ گومان لەلییان دیرن دەسمیەتی لایەنەیل بیگانە دەن، وەگەرد هەڕەشەیل ئاشکرا ئەرا ئەگەر خوەینشاندان وە سزای وەسێدارەدان، وە تەقەلای کۆنتڕوڵکردن هەر جموجویلیگ ناڕەزایەتی.

وەگورەی رووژنامەگە، ئی ریکارەیلە لە وەختیگ تیەێد دەزگا ئەمنییەیل ئیران تویش گورزەیل سەختیگ لە ئەمریکا و ئیسرائیل تیەن کە پەلامار بارەگا و بنکەیل فەرماندەیی پولیس و سوپای پاسداران و بەسیج دان، وەلێ ئی گورزەیلە ریگری نەکردن لە وەردەوامی سیاسەت رخبردن ئەرا کۆنترۆڵکردن جادە.

وتیش: چەکدارەیل وە پڕتاڵ مەدەنی و دەموچەو پووشیای وە کووڵ ماتوڕسکیڵ لەناو جادەیل گەردن، وەتایبەت مەوقەی شەوان، کە تەیمانەی ئەمنی لە چەن شاریگ وەگەرد تەهرانەو دروس کەن، و هەیتاهەیت دەسکەن وە وەشکین ماشینەیل کە ئەوەیش رخیگ خستیەسە ناو مەردم.

لە زار چالاکوانەیل و مەردم وڵاتەگە وت: ئەوانە دیار نییە. کاریگ وە مقیەتیکردن مەردم دیرن ئەوەنە کار کەن تا زیڕە بخەنە ناویان، لە وەختیگ دەرکەفتن ئاشکرا لەلایەن پولیس فەرمی نەمەنیە.

هەرلیوا، ئەحمەد رەزا رادان فەرماندەی پولیس ئیرانی لەی دویاییە دەسگیرکردن 500 کەس لەلای کەمەو لە وەختیگەو جەنگ دەسوەپی کردگە راگەیان، وەبوخت کلکردن زانیاریەیل ئەرا میدیایەیل راگەیانن ناودەوڵەتی یا هیزەیل دوژمن، بیجگە وینەگردن شوینەیلیگ دویای ئەوە کە کەفتنە وەر گورزەیل.

دەسگیرکردن رەسیە کەسەیلیگ گومان وەپییان کریەێد لایەنگر رەزا پەهلەوی بوون، لە وەختیگ راپۆرتەیل باس کوشیان 11 کەس لە تەقەکردن وەگەرد پولیس کردن.

هەڵمەتەگە هەمیش چالاکوانەیل کۆمەڵگای شارستانی گردەو، لەناویان لەیلا مير غەفاري، لە وەختیگ سەنەم وەکیل خانمە وەڕیەوبەر بەرنامەی خوەرهەڵات ناوڕاس و باکوور ئەفریقا لە چاتام هاوس وت: دەسەڵاتەیل پەیامیگ ئاشکرا کلکەێد کە وەخشین وەگەرد هەر شیوەیگ لە ئۆپۆزسیۆن نییە، کە وڵاتەگە کەفتیەسە رووژ مان و نەمان.

وەگورەی رووژنامەگە، دەزگایەیل ئەمنی پەیامەیل هەڕەشە لەڕی میدیایەیل راگەیانن و پەیامەیل دەقی زیایەو کرد و ئاگاداری لە تەقەکردن ئەرا کوشتن خوەینشاندەرەیل دا،لە وەختیگ سوپای پاسداران کەفێدە شوین ئەو کەسەیلە کە ئامێر "ستارلينك" بیمووڵەت وەکار تیارن، کە بەشیگ پەنا وەپی بەن ئەرا شکانن قەیەغەی ئەنتەرنێت.