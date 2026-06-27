کوشتن دوو پۆلیس و زەخمداربوين ٣ کەس مناڵیگ هانازیان وە پەلاماریگ چەکدار لە باکوور خوەرئاوای ئیران
شەفەق نیوز- تاران
دو پۆلیس کوشیان و سێ کەسی تریش زەخمدار بوین، لەناویان مناڵیگ سێ ساڵان هەس، وە مدوو پەلاماریگ چەکداری کە خاڵیگ وەشکین لە شار "بانە" لە پارێزگاى کوردستان لە باکوور خوەرئاوای ئیران.
ئاژانس "فارس" ئیرانی باس کرد، چەکدارەیل، دویەشەو دیر وەخت، پەلامار خاڵ وەشکینیگ لە دەرچەی شار "بانە" ئەرا لای شار سەقز دان، ئەوەیش بویە مدوو دروسبوێن جەنگ و تەقەکردن وەرد هێزەیل پۆلیس.
پەلامارەگە بویە مدوو کوشتن رەقیب یەکەم محەمەد حەسەن بەیگی، و سەرباز مارتن ئەحەدی، لە وەختیگ دو پۆلیس تر و مناڵیگ کە لە شوین رویداوەگە بوی زەخمدار بوین، و ئەرا بنکەیل پزشکی کلکریان تا چارەسەربکریەن.
ناوەند راگەیانن لە فەرماندەیی پۆلیس پارێزگاى کوردستان لە ئیران راگەیان کە فەرماندە پۆلیس فەرمان داگە لێکۆڵینەوەیگ تایبەت ئەرا ناسین ناسنامەی ئەنجامدەرەیل پەلامارەگە و شوینکەفتنیان بکرێدەو.
ئەو رویداوە چەن رووژیگ لە دویای راگەیانن کوشتن یەکیگ لە ئەندامەیل پاسەوان سنوور ئیرانی لە قەزای مەریوان، لە وەخت ئەنجامدان ئەرکەیل ئەمنی، ئەوەیش وەپای ئاژانسەیل راگەیانن ئیرانی.