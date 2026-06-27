‏کوشتن دوو پۆلیس و زەخمداربوين ٣ کەس مناڵیگ هانازیان وە پەلاماریگ چەکدار لە باکوور خوەرئاوای ئیران

شەفەق نیوز- تاران

‏دو پۆلیس کوشیان و سێ کەسی تریش زەخمدار بوین، لەناویان مناڵیگ سێ ساڵان هەس، وە مدوو پەلاماریگ چەکداری کە خاڵیگ وەشکین لە شار "بانە" لە پارێزگاى کوردستان لە باکوور خوەرئاوای ئیران.

‏ئاژانس "فارس" ئیرانی باس کرد، چەکدارەیل، دویەشەو دیر وەخت، پەلامار خاڵ وەشکینیگ لە دەرچەی شار "بانە" ئەرا لای شار سەقز دان، ئەوەیش بویە مدوو دروسبوێن جەنگ و تەقەکردن وەرد هێزەیل پۆلیس.

‏پەلامارەگە بویە مدوو کوشتن رەقیب یەکەم محەمەد حەسەن بەیگی، و سەرباز مارتن ئەحەدی، لە وەختیگ دو پۆلیس تر و مناڵیگ کە لە شوین رویداوەگە بوی زەخمدار بوین، و ئەرا بنکەیل پزشکی کلکریان تا چارەسەربکریەن.

‏ ناوەند راگەیانن لە فەرماندەیی پۆلیس پارێزگاى کوردستان لە ئیران راگەیان کە فەرماندە پۆلیس فەرمان داگە لێکۆڵینەوەیگ تایبەت ئەرا ناسین ناسنامەی ئەنجامدەرەیل پەلامارەگە و شوینکەفتنیان بکرێدەو.

‏ئەو رویداوە چەن رووژیگ لە دویای راگەیانن کوشتن یەکیگ لە ئەندامەیل پاسەوان سنوور ئیرانی لە قەزای مەریوان، لە وەخت ئەنجامدان ئەرکەیل ئەمنی، ئەوەیش وەپای ئاژانسەیل راگەیانن ئیرانی.

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