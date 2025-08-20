"کوشتاریگ" وەبان نمازکەرەیل ناو مزگەفتیگ لە نەیجیریا

شەفەق نيوز- ئەبوجا

27 کەس لەلای کەمەو لە نەیجیریا کوشیان، و کەسەیلیگ ترەکیش زەخمدار بوین، دویای ئەو کە چەکدارەیلیگ، پەرد بوینە ناو مزگەفتیگ لە ویلایەت كاتسينا باکوور وڵاتەگە، مەوقەی نماز شەوەکی.

وەچەودیەیل وتن: چەکدارەیل لەناو مزگەفتەگە هەناێ موسوڵمانەیل گردەو بوین ئەرا نماز شەوەکی لە یەکیگ لە ئاوایە دویرەیل لە ناوچەی مالومفاشی، و دەسکردنە تەقەکردن.

دەسەڵاتەیل فیدراڵی و ناوخوەیی چەن جاریگ لەبان رێککەفتن ئاشتی وەرد گرووپە چەکدارەیل واژوو کردنە، وەلێ هەر پەلامارەیل دووارەو بوین، لە وەختیگ ئی حکومەتە لە مالومفاشی کە پەلامارەگە لەناوی بوی هیچ رێککەفتنیگ واژوو نەکردگە.

رێژەی پەلامارەیل چەکدار لە ویلایەت كاتسينا بەرزەو بوی، کە مەزەنە کریەێد ئی گرووپەیلە وەردەوام بوون هەر وەختیگ بۆشاییگ ئەمنی یا دەرفەتیگ ئەرایان پەیا بوود.