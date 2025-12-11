کوشتار نوویگ لەبان سنوور تایلاند و کەمبۆدیا
شەفەق نيوز- بانكوك
وەزارەت وەرگری تایلاند، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان 9 سەرباز تايلاندی لەی هەفتە لە دووارەوبوین جەنگ بان سنوور وەگەرد کەمبۆدیا.
سوراسانت كونگسيری قسەکەر وەزارەت وەرگری تایلاند لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: شمارەی کوشیاگەیل لە سەربازەیل تا ئیسە رەسیە 9، وەگەرد زەخمداری زیاتر لە 120 کەس.
یەیش لە وەختیگ تیەێد کە جەنگ سنووری ناوەین تایلاند و کەمبۆدیا زیایەو بوود، و سەدان هەزار لە مەدەنیەیل لە دوو دیمەیل سنوور چووڵ کریەن.
ئی جەنگە لە ئەنجام وەردەوەردەیل هەرێمی دویرودرویژیگ تیەێد، دویای تەقەکردن لە رووژ یەکشەممە کە بویە مدوو زەخمداری دوو سەرباز تایلاندی، کە ئەو ئاگربەسیە شکان کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا دەرسی کرد، کە کۆتایی وە پەنج رووژ لە جەنگ هاورد.
ترەمپ وت: چەوەڕی کەێد ئمڕوو پەنجشەممە تەلەفۆن سەرکردەیل دوو وڵاتەکە بکەێد، و باس دڵنیایی خوەی مێک کە توەنێد هەردوگ لایەن رازی وە وسانن جەنگ بکەێد.
لە قسەیلی ئەرا رووژنامەنویسەیل وت: باوەڕ کەم توەنم بیلم واز لە جەنگ بارن، لە من زیاتر کی ئەوە وەپی کریەێد؟، دووارە ئەو گەزافە کرد کە وت: دەس لە چارەسەرکردن هەشت جەنگ لە جیهان داشتگە لە وەختیگەو هاتیەسەو ئەرا ماڵ چەرمگ.
ئەنوتين شارنفيراكول، سەرۆک وەزیرەیل تایلاند پەیمان وەردەامب لە جەنگ بکەێد، لە وەختیگ هن سن سەرۆک ئەنجومەن پیرەیل لە کەمبۆدیا هەڕەشەی وەڵامدان تونیگ دا.
لە جون دویاین زیاتر لە 12 کەس کوشیان و ناوچەیل لە نزیکە 400 هەزار کەس چووڵ کریان وەگەرد وەردەوامی جەنگ لە چوار پارێزگای سنووری، وەقسەی ئەدمیراڵ سوراسان كونجسيريی قسەکەر سەربازی تایلاند.
کەمبۆدیا وت: زیاتر لە 127 لە خەڵک ئاوایەیل دەرکریان.