ئوسترالیا یەکەم تۊشهاتن وە ئەنفلۆنزای باڵندە دووپات کەێد
شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن
جولی کۆلینز، وەزیر کشتوکاڵ ئوسترالی، ئمڕوو شەممە، ئاشکراکردن یەکەم تۊشهاتن وە ئەنفلۆنزای باڵندە لە نەوەی H5N1 لە ناوچەیگ دۊرەدەس لە باشوور خوەراوای وڵاتەگە دووپات کرد.
کۆلینز دیاری کرد کە وەشکینەیل تۊشهاتن ئەو باڵندە دووپات کردنە، کە لەبان کەنارئاویگ پەیا کریاگە کە کەفێدە دۊری نزیکەی 700 کیلۆمەتر لە باشوور خوەرهەڵات پێرس، پایتەخت ویلایەت ئوسترالیای خوەراوا.
دەسەڵاتەیل ئوسترالی دۊکە جمعە راگەیانۊن کە وەشکینەیل تۊشهاتن ئەو باڵندە دەریاییە کووچبەرە وە ئەنفلۆنزای باڵندە چەسپاننە، کە لەناو پارک نیشتمانی کەیپ لۆ گراند لە ویلایەتەگە پەیا کریاگە.
ئوسترالیا ئامادەکاری کەێد ئەرا رەسین ڤایرۆس ئەنفلۆنزای باڵندە لە نەوەی H5N1 لەڕی خەسەوکردن ریکارەیل ئاسایش زیندەوەری لەناو بووسانەیل، و وەشکین باڵندە کەنارئاوییەیل ئەرا ئاشکراکردن بیماریەگە و کوتانن ئەو جۊرەیلە کە رخباری هابانیان و ئەنجامداین راهێنانەیل هاوشیوەکردن ئەرا نەخشەیل وەڵامداین.