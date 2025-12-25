ئوسترالیا.. بۆمبیگ مۆلۆتۆف ماشینیگ یەهودی لە شەفەق جەژن زایینی کردە ئامانج
شەفەق نیوز- مێلبۆرن
میدیای ئوسترالیا بڵاویانکرد بۆمبیگ مۆلۆتۆف گیریاسە ماشینیگ یەهودی لە شار مێلبۆرن، کە لەبانی تابلۆیگ وە نویسین "جەژن حانووکای پیرۆز" جێگیر کریابوی. رویداوەگە شەوەکی رووژ جەژن لەداڵگبوین (پەنجشەممە) لە باشور خوەرهەڵات شارەگە رویدا.
پۆلیس ئۆسترالیا راگەیان، کەسیگ جویر گومانلێکریاگ دەسنیشان کریاس ەرا ئەو رویداوە لە باشوور خوەرهەڵات ملبۆرن رویدا، دووپاتکرد رێکارەیل ئەمنی وەردەوامە ئەرا ئاشکراکردن چۆنیەتی رویداوەگە.
تیمیگ فریاۆەفتن رەسیەس جادەی بالاکلافا لەناوچەی سانت کیلدا ئێست لە ساعەت دوو و پەنجادەقەی شەوەکی، ماشینیگ پەیاکردن ئاگر لەلی هیزگرد.
راپۆرتەیل ئاشکرایکەن، ماشینەگە کەس لەناوی نەویە لەبانی تابلۆیگ رێکلام جویلیاگ جیگیرکریابوی کە نویسریابوی "Happy Chanukah!"، کە دیاری کەێد ئەرا جەژن حانوكا، جەژن رووشنایی یەهودیەیل کە هەشت رووژ وەردەوامە.
هویچ زەخمداریگ لە رویداوەگە توومارنەکریاس.