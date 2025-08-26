ئوسترالیا باڵیۆز ئیران لە وڵاتەگە دەرکەێد

شەفەق نيوز - كانبيرا

ئەنتۆنی ئەلبانیزی سەرۆک وەزیرەیل ئوسترالیا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە وڵاتەگەی ئەوەسا باڵیۆز ئیران لە کانبیرا دەرکەێد، و توومەتبار ئیران کرد وە جیوەجیکردن دوو پەلامار لە شار سیدنی و مێلبۆرن.

لە سەرەتای جەنگ ئیسرائیل لەبان غەززە لە ئۆکتۆبەر 2023، ماڵ و مەکتەو و پەرستگایل یەهوود و ماشینەیل لە ئوسترالیا کەفتنە وەر خراوەکاری وە گاڵ دژایەتی یەهوودییەت.

لە نووترین رویداو لە یۆلیو، پولیس توومەتبار پیاییگ کرد ئاگر لەناو کنیس یەهوودی لە مێلبۆرن کردیەسە لە وەختیگ کەسەیلیگ لەناوی بوینە.

ئەلبانیزی لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: ئی کارەیلە دوژمنایەتی جیاواز و رخبار بوینە کە دەوڵەتیگ بیگانە لەبان زەوی ئوسترالیا جیوەجیی کرد، تەقەلایەیل سیولتت یەکڕزی کۆمەڵایەتی و دروسکردن فیتنە لەناو مەردم ئیمە بوی.

وتیش: ئوسترالیا بڕیار وسانن کارکردن باڵیۆزخانەی لە تەهران دا و گشت دیبلۆماسیەیلی بیوەین لە دەوڵەتیگ سێیەم، وتیش: حکومەت ئوسترالیا ئەوەسا سوپای پاسداران جویر ریخریاگ تیرۆرست دەێدە قەڵەم.