ئوستراليا: پویچەڵکردن ئاهەنگەیل سەرساڵ لەبان کەناراو بۆندی
شەفەق نيوز- سيدنی
سەرپەرشتیارەیل ئاهەنگەیل لە ئوسترالیا، ئمڕوو چوارشەممە، پویچەڵکردن ئاهەنگەیل شەو سەرساڵ راگەیانن کە بڕیار بوی لەبان کناراو بۆندی لە سیدنی ئوسترالیا وەڕیەو بچوود، لە ئەنجام ئەو پەلامار تیرۆریە رووژ یەکشەممەی گوزەشتە.
سەرپەرشتیارەیل لە بەیاننامەیگ وتن: زانیمن هەزاران کەس لە کۆمەڵگای ئیمە لە ناو و دەیشت ئوسترالیا ئەرا یەکەم جار زیاتر لە دە ساڵە چەوەڕی گلەوخواردن ئاهەنگەیل شەو سەرساڵ لە کەناراو بۆندی کردیان.
وتیش: وەلێ ئیمە لە بۆندی پشت یەکتری گریمن، وەتایبەت لە وەختەیل تەنگی، و هەناێ وەخت گونجیاگ تیەێد، وەیەکەو تیەیمنەو وە خود ئەو رووحیەت چەودیاریکردن و پەیوەندی و خوەشیە کە جیوازمان کەێد.
ئەو ئاهەنگەیلە کە پویچەڵ کریان، فیستواڵ مۆسیقای ئەلیکترۆنی و چالاکیەیل خیزانی لەناویان بوی.
رووژ یەکشەممەی گوزەشتە، دوو کەس تەقە کردن لە مەردم ناو ئاهەنگ جەژن رووشناییەیل یەهوودی حانوکا، لەبان کناراو بۆندی، کە بویە مدوو کوشیان 15 کەس و زەخمداری دەیان کەس ترەک.
یەکیگ لە چەکدارەیل وە گولەی هیزەیل ئەمنی کوشیا، و ئەوەکەیش زەخمدار سەختیگ بوی کە دەسگیر کریا.