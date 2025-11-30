ئەوسا 135 هەزار بوینە.. وەزارەت دەیشت ئوسترالیا ئاشکرای شمارەی یەهوودیەیل لە عراق کەێد

شەفق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

وەزارەت دەیشت ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، ئامار شمارەی یەهوودیەیل ئیسە لە چەن وڵاتیگ عەرەبی بڵاو کرد، و نشان دا کە 4 یەهوودی لە عراق هەن، وەرانوەر نزیکەی 135 هەزار تا ساڵ 1948.

دەیشت ئیسرائیل لە پۆستیگ لەبان ئێکس نویسان: یەهوودیەیل کەفتنە وەر بارکردن لە دەوڵەتەیل عەرەبی و ئیران و دەرکردن نزیکەی یەک ملیۆن یەهودی لە ناوچەیل رەسەن خوەیان دویای ساڵ 1948.

وەگورەی ئەو ئامارە، وڵات میسر کەمترین یەهوودی هەناوی وە شمارەی سێ کەس وەرانەور نزیکەی 100 هەزار تا ساڵ عام 1948، و ئیران جویر ئەو دەوڵەتە هات کە فرەترین یەهوودی دیرێد لە خوەرھەڵات ناوڕاس وەبڕ ئیسە 9500 وەرانوەر 100 هەزار لە ساڵ 1948.

لەو ئامارە 1500 یەهوودی لە تونس نشان دەێد، و50 لە جەزائیر و دوو هەزار لە مەغریب و 5 لە یەمەن و4 لە عراق و30 لە سوريا و20 ترەک لە لوبنان.

لیبیا تەنیا دەوڵەتیگ بوی کە هیچ یەهوودییگ لەناوی نەمەنیە.