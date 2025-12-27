‏وسانن تەقەکردن لەناوەین کەمبودیا و تایلەند

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەزارەت وەرگیری کەمبودیا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا تایلەند و کەمبودیا رەسینە رێککەفتن وسانن تەقەکردن، یەیش دویای سێ رووژ لە گفتوگوکردن ناوەین هەردوگ وڵات.

‏تایلەند و کەمبودیا جەنگ کەن لەبان سەرۆکایەتیکردن ئەو ناوچەیلە پەرەستگای ئمپراتۆر خەیمەر ها لەلی وە درویژایی 800کیلومەتر.

‏لە کۆتایی ئۆکتۆبەر، هەردووگ لا ئاگربەست واژووکردن لە کوالالمبور لەژیر چەودێری سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ، باوجی بانکۆک دویای تەقیان مینیگ کە بویە مدوو زەخمداری شمارەیگ سەرباز رێککەفتن نامەگە پویچەوکرد.

‏