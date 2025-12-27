وسانن تەقەکردن لەناوەین کەمبودیا و تایلەند
2025-12-27T07:31:13+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەزارەت وەرگیری کەمبودیا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا تایلەند و کەمبودیا رەسینە رێککەفتن وسانن تەقەکردن، یەیش دویای سێ رووژ لە گفتوگوکردن ناوەین هەردوگ وڵات.
تایلەند و کەمبودیا جەنگ کەن لەبان سەرۆکایەتیکردن ئەو ناوچەیلە پەرەستگای ئمپراتۆر خەیمەر ها لەلی وە درویژایی 800کیلومەتر.
لە کۆتایی ئۆکتۆبەر، هەردووگ لا ئاگربەست واژووکردن لە کوالالمبور لەژیر چەودێری سەرۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ، باوجی بانکۆک دویای تەقیان مینیگ کە بویە مدوو زەخمداری شمارەیگ سەرباز رێککەفتن نامەگە پویچەوکرد.