وسانن کارەیل پاڵاوگەی ئارامکۆ لە "رەئس تەنورە" وە مدوو پەلامار درۆن
شەفەق نیوز ـ ریاز
ئیران، ئمڕوو دووشەممە، پەلامار دامەزراوەیل رەئس تەنورەی نەفتیدا سەر وە کۆمپانیای ئارامکۆی سعودی لە شانشین سعودیە، کە یەکیگە لە گەپترین ناوەندەیل هەناردەکردن نەفت ئەرا جیهان.
ئاژانس "رۆیتەرز" لە سەرچەوەیگ راگەیان "لەڕی درۆنەو پەلامار پاڵاوگەی سەر وە کۆمپانیای ئارامکۆی سعودی دریاس، جویر رێکاریگ خوەپارێزی کارەیلی وسانییە".
لە وینەیلە ئەور سییەی خەسیگ دەرکەفێد لە ئەنجام پەلامارەیل ئیران، و چالاکوانەیل لەبان تووڕە کۆمەڵایەتیەیل ڤیدیۆی دەرچگن کراکارەیل و وەجیهشتن پاڵاوگەگە بڵاوکردنە.
لە بازاڕ نەفت ئمڕوو نرخ نەفت زیاتر لە 7% بەرزەوبوی، بەرزترین ئاست تووماکرد لەماوەی ئمساڵ خوەی، لە ئەنجام پەلامارەیل ئیران ئیسرائیل کە بویەسە مدوو زەرەد رەسانن وە بارهەڵگرەیل و جموجویل کەنداو.