‏وسانن کارەیل پاڵاوگەی ئارامکۆ لە "رەئس تەنورە" وە مدوو پەلامار درۆن
2026-03-02T09:22:20+00:00

‏شەفەق نیوز ـ ریاز

‏ئیران، ئمڕوو دووشەممە، پەلامار دامەزراوەیل رەئس تەنورەی نەفتیدا سەر وە کۆمپانیای ئارامکۆی سعودی لە شانشین سعودیە، کە یەکیگە لە گەپترین ناوەندەیل هەناردەکردن نەفت ئەرا جیهان.

‏ئاژانس "رۆیتەرز" لە سەرچەوەیگ راگەیان "لەڕی درۆنەو پەلامار پاڵاوگەی سەر وە کۆمپانیای ئارامکۆی سعودی دریاس، جویر رێکاریگ خوەپارێزی کارەیلی وسانییە".

‏لە وینەیلە ئەور سییەی خەسیگ دەرکەفێد لە ئەنجام پەلامارەیل ئیران، و چالاکوانەیل لەبان تووڕە کۆمەڵایەتیەیل  ڤیدیۆی دەرچگن کراکارەیل و وەجیهشتن پاڵاوگەگە بڵاوکردنە.

‏لە بازاڕ نەفت ئمڕوو نرخ نەفت زیاتر لە  7% بەرزەوبوی، بەرزترین ئاست تووماکرد لەماوەی ئمساڵ خوەی، لە ئەنجام پەلامارەیل ئیران ئیسرائیل کە بویەسە مدوو زەرەد رەسانن وە بارهەڵگرەیل و جموجویل کەنداو.

