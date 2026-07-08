ئەوروپا پیچەوانەی هەڵوێست "ناتۆ" کەێد و رەت پەلامارەیل ناوەین ئەمریکا و ئیران کەێد
شەفەق نیوز - برۆکسل
کایا کالاس وەرپرس سیاسەت دەیشت یەکێتی ئەوروپا، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات کرد کە گورزەیل نوو ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران ئەو گفتوگۆیلە ئاڵووزتر کەن کە لە بنەڕەتەو گرژن، و ئامانجیان کووتاییهاوردن وە جەنگە.
کالاس لە بڵاوکریاییگ لەبان (ئێکس) پەلامارەیل ئیرانی لەبان بەحرەین و کوەیت وە پەسەن نەکریاگ وەسف کرد.
باس ئەوە کرد کە وەزیرەیل دەیشت وڵاتەیل ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا رووژ دووشەممە گفتوگیل وەگەرد هاوتاگانیان لە وڵاتەیل کەنداو ئەنجام دەن ئەرا باسکردن لە ریەیل مقیەتیکردن ئازادی ری دەریایی لە تەنگەی هورمز و دەریای سوور.
ئی هەڵوێست ئەوروپییە دۊای چەن سەعاتیگ لە پەسندان مارک رووتە ئەمیندار گشتی هاوپەیمان باکوور ئەتڵەسی (ناتۆ) وە سیاسەت دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی وەرەو ئیران تیەێد.
رووتە وت، کە ویلایەتە یەکگرتگەیل توانایەیل ئەتۆمی و مووشەکییە بالیستییەیل ئیران لاواز کردگە، و یەیش وە گرنگ ئەرا ئاسایش ئیسرائیل و خوەرهەڵات ناوەڕاس، هەمیش ئەرا ئاسایش ویلایەتە یەکگرتگەیل و جەهان زانست.
رووتە وەرەو ترەمپ چگ و وت: ئەوەگ وەدەسی هاوردیمنە وەراسی سەرکەفتنیگ گەورەس.
وەرجە یە لە ئمڕوو چوارشەممە ترەمپ وت کە خوەشی وە رەسین وە رێککەفتنیگ وەگەرد ئیران نیەتێد، و دووپات کرد کە ئەو یاداشت لەیەکفامستنە کە ناوەین هەردوگ لا بەسیاگە "کووتایی هاتیە".
ترەمپ لە لێدوانەیلیگ لە پەراویز لۊتکەی هاوپەیمان باکوور ئەتڵەسی (ناتۆ) لە تورکیا، لە وەڵام پرسیاریگ رووژنامەوانەیل لەباوەت یاداشت لەیەکفامستن ئیسلام ئاباد وت: نیەتوام بڕەسمە رێککەفتنیگ وەگەرد ئیران، وەگەرد ئی کەسە بیمارەیلە، باوەڕ دیرم باوەتەگە کووتایی هاتیە.
فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی، شەوەکی چوارشەممە، جیوەجیکردن خولیگ نوو لە پرۆسەیل سەربازی دژ وە ئیران راگەیان، وت کە زیاتر لە 80 شۊن کردەسە ئامانج، کە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی، و تووڕەیل فەرماندەیی و کۆنترۆڵکردن، و رادارەیل کەناراوی، و سەکووەیل مووشەکی دژ وە کەشتییەیل لەخوەی گردگە، بیجگە لە زیاتر لە 60 بەلەم خێرا سەروە سوپای پاسداران لە دەورگرد تەنگەی هورمز.
لە شۊن یەیش، سوپای پاسداران ئیرانی جیوەجیکردن پەلاماریگ وە مووشەک و فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان راگەیان کە 85 شۊن و دامەزراوەی سەربازی ئەمریکی لە بەحرەین و کوەیت کردیەسە ئامانج، و وت کە وە وەڵامیگ ئەرا دەسدریژی ئەمریکی هاتگە.