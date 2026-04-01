ئەوروپا یەکەم تۊشبوین وە ئەنفلۆنزای باڵندە "H9N2" توومار کەێد

دەسەڵاتە تەندروستییەیل لە ئیتالیا، ئمڕوو چوارشەممە، توومارکردن یەکەم تۊشبوین مرۆیی وە ڤایرۆس ئەنفلۆنزای باڵندە لە جۊر H9N2 لە ئەوروپا راگەیانن.

وەپەی راپۆرتیگ لە ماڵپەڕ ScienceAlert لە زوان The Conversationەو، ییمارەگە مناڵیگە کە لە دەیشت ئەوروپا تۊش بویە وەرجە گلەوخواردنی ئەرا باکوور وڵاتەگە.

وەپەی داتایەیل، مناڵەگە لە کێشەیل تەندروستی وەرین ناڵنێد، و لە خەسەخانە جیاوە کریاس هەرچەن نیشانەیلی سەخت نەوینە.

زانیارییەیل نشان دەن کە ڤایرۆس H9N2 سەر وە ڤایرۆسەیل ئەنفلۆنزای Aە، کە هەمان ئەو خیزانەس کە ڤایرۆسە وەرزييەیلە کە تۊش یایەم تیارن لەخوەی گرێد، بەڵام لەناو ڤایرۆسەیل کەم مەترسی توومار کریەێد، واتە فرەی وەخت نیشانەیلیگ سووک دروس کەێد، تایبەت لەلای ئایەم.

هەرلیوا دەرئەنجامەیل نیشان دان کە تویشهاتن ئی ڤایرۆسە ئەرا ئایەم دەگمەنە، و فرەی وەخت لە ری تیکەڵابوین وەگەرد پەلەوەرەیل لە ژینگەی پیسبوی رویدەێد، و سەدان بیمار وەرجە یە توومار کریانە، فرەیان لە ئاسیا و ئەفریقیا بوینە، وەبی ئەوەگ بۊدە هەڕەشەیگ فراوان.

مەزەنەیل دووپات کەن کە رخداری بڵاوەوبوین ڤایرۆسەگە لەناوەین مەردم فرە کەمە، و یەیش گلەو خوەێد ئەرا ئەوەگ ڤایرۆسەگە هێمان خاس وەگەرد لەش مرۆڤ گونجیاگ نییە، و بازدان جینی خوازێد تا بتوەنێد وە ئاسانی بڵاوەو بوود.

دەسەڵاتە تەندروستییەیل کار کەن لەبان چەودیاریکردن وەرکەفتەیل ئەرا دڵنیابوین لە روینەیان بڵاوبوینیگ زیاتر، کە یەیش ریکاریگ مقیەتیکاری باوە لەی جویرە تویشهاتنیگ، بەڵام شارەزایەیل دیاری کەن کە دەرکەفتن ئی جویرە بیماریە گرنگی چەودیاریکردن ڤایرۆسەیل ئەنفلۆنزای باڵندە وەهویر تیاریدەو، چوینکە بڕیگ لە جۊرەیل ترەک، جویر H5N1، وە رخدارتر دانریەن و توانای گەورەتریگ ئەرا تۊشکردن گواندارەیل نیشان دانە.

و وەپەی ئەو راپۆرتەیلە ئەو بیمارە کە لە ئیتالیا توومار کریاس هەڕەشەیگ نییە، بەڵام رووشنایی خەێدە بان سروشت ئاڵشتبوین ڤایرۆسە ئاژەڵییەیل.