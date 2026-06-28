ئەوروپا.. مردن زیاتر لە 1300 کەس لە گەرمی
شەفەق نیوز - برن
ریخریاگ تەندروسی جەهانی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە مردن زیاتر لە 1300 کەس لە ئەنجام ئەو شەپوول گەرمیە کە لە 21 حوزەیران ئیسەو داگەسە ئەوروپا.
تێدرۆس ئەدهانۆم غێبرێیسۆس، وەڕێوەبەر گشتی ریخریایەگە، لە بڵاوکریاییگ لەبان سەکوو "ئێکس"، کە ئاژانس شەفەق نیوز شۊنگیری کردیە، وت: زیاتر لە 1300 مردن لە 21 حوزەیرانەو توومار کریاس لە دەرئەنجام بەرزەوبۊن پلەیل گەرمی لە ئەوروپا.
وتیش: لە وەخت ئیسە ملیۆنا کەس لەناو گەرمی تونیگ ژیەن، و سەدان کەس گیان لەدەسدانە و مەکتەوەیل بەسیانە، و تووڕەیل کارەبایش کەفتنەسە ژیر فشار تونیگ.
ئەوروپییەیل، وە تایبەت لە ئەڵمانیا و پۆڵەندا و چیک و مەجەر، ئمڕوو یەکشەممە، کەفتنە رووژ نوویگ لە گەرمای خەفەکەر لە وەختیگ بارستە وای گەرمەگە وەرەو خوەرهەڵات چوود و دویرەو بوود لە فەرەنسا کە دەس کردگە وە ئەژمارکردن مردنەیلی وەگەرد کەمەوبۊن گەرماگە.
چەوەڕی کریەێد کە لەلای کەمەو 191 ملیۆن کەس کاریگەر بوون وە پلەی گەرمی زیاتر لە 35 پلەی سەدی لە ماوەیگ لە رووژ ئمڕوو یەکشەممە.
دۊکە شەممە، پلەیل گەرمی پەیمانەیی لە چەن وڵاتیگ ئەوروپی توومار کریان، جویر دانیمارک (37 پلە) و کۆمار چیک (40,6 پلە) و ئەڵمانیا (41,5 پلە) کە لەناوی بەرزترین پلەی گەرمی شەوانە لە شەو شەممە لەبان یەکشەممە لە کۆبشۆتس توومار کریا وە 29,4 پلە لە وەرانەور 27,2 لە ئاب 2003.
لە بەرلین، پولیس لۊلەیل ئاو دووارە وەکار تیەرێد ئەرا کەمەوکردن تونی گەرمیەگە.
لە فەرەنسا، تەنیا دوو هەرێم لە لای خوەرهەڵات وڵاتەگە هێمان لەژیر هوشداری سوور مەننە، و دەسەڵاتەیل دەسکردنە وە ئەژمارکردن ئەو مردنە زیایبۊەیلە کە شایەت بوەسریەنەو وەو گەرمی میژووییە کە ماوەی 11 رووژە وڵاتەگە خەفە کردگە.
فەرەنسا شمارەیگ لە مردن توومار کرد کە لە هەزار کەس زیاترە لە ئاست هەمیشەیی لە بیس و چوار حوزەیرانەو وەختیگ پلەی گەرمی دەس کردە رەدبۊن لە چل پلەی سەدی.
ئاژانس تەندروسی گشتی لە فەرەنسا دیاری کرد کە ئی دیاردە وە تایبەت داگەسە ئەو کەسەیلە کە تەمەنیان لەبان شەس و پەنج ساڵانە (85% لە مردنەیلە)، وتیش کە مردن لەناو ماڵەیل بەرزترین زیایبۊن توومار کردگە وە ریژەی نزیکەی 40%، وە تایبەت لە ناوچەی ئیل دو فرانس کە پاریس و دەورگردی گرێدە خوەی.