گورز نوو ئەمریکی-ئیسرائیلی وەبان بنکەی ئەتۆمی "نەتەنز"

شەفەق نیوز - تاران

میدیای فەرمی ئیران، ئمڕوو شەممە، خەوەر دان لە گورزەیل نوو ئەمریکی-ئیسرائیلی ئەرا بان بنکەی ئەتۆمی "نەتەنز".

ئاژانس "تەسنیم" لە زوان سەرچەوەیلیگ وت: "کۆمەڵگەی شەهید ئەحمەدی رەوشەن ئەرا پیتانن یۆرانیۆم لە نەتەنز، شەوەکی ئمڕوو کەفتە وەر پەلامار".

ئاژانسە ئیرانییەگە وتیش: "دانیشتگەیل ئەو ناوچەیلە ک نزیک بنکەی نەتەنزن، دویای ئی پەلامارە لە ژیر رخداری نین".

لە لایە خوەیەو، ریخریاگ وزەی ئەتۆمی ئیران دووپات کرد ک بنکەگە "دووارە کەفتەسە وەر پەلامار"، ئاماژە کرد ک ئی گورزە نەۊە هووکار هیچ چەشتن (نزەکردن) مادەیل تیشکدەر، ئەویش لە ئەنجام ئەو کارەیل مقیەەتی و وەرجەوەختە ک گیریاۊدە وەر.

ئی پیشهاتە لە وەختیگ تێد ک کارەیل سەربازی و وەشانن گورز لە ناوچەگە رەسیە ئاستێگ بەرز، و زوورکردن وەبان ژیرخانەیل ناسک لە ناو ئیران وەردەوامە.