گورز نوویگ رەسێدە بەحرەین و کووەیت

شەفەق نیوز - کووەیت - مەنامە

سەرچەوەیل فەرمی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان لە کەفتن کووەیت و بەحرەین وە وەر پەلامارەیلیگ وە مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل، لە وەختیگ هیزە چەکدارەیل لە هەردوگ وڵاتەگە راگەیانن لە وەرپەرچدان ئامانجە ئاسمانییەیل، هاووەخت وەگەرد کوتیان فیکەی هوشداری و داواکردن لە دانیشتگەیل ئەرا چگن وەرەو نزیکترین شۊن بیوەی.

سوپای کووەیتی وت کە وەرگرییەیل ئاسمانی وەرپەرچ پەلامارەیلیگ دوژمنکارانە وە مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل دەن، و دووپات کرد لە وەردەوامبۊن پرۆسەیل وەرپەرچدان.

لە وەرانوەر ئەوە، وەزارەت ناوخۆی بەحرەینی راگەیان لە کوتیان فیکەی هوشداری، و داوا لە هاووڵاتییەیل و نیشتەجیبویەیل کرد ئەرا ئارامگردن و چگن وەرەو نزیکترین شۊن ئارام.

هەرلیوا، هیز وەرگری بەحرەین راگەیان کە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی شمارەیگ لە پەلامارە ئاسمانییە ئیرانییەیل وەرپەرچ دانە و خاپووریان کردنە.

یەیش دۊای چەن سەعاتێگ لە راگەیانن وەزارەت کارەبا و ئاو و وزەی نووەوبۊ کووەیتی تیەێد لە دەرکردن شمارەیگ لە یەکەیل بەرهەمهاوردن کارەبا لە خزمەت، دۊای کەفتن وێستگەیلیگ ئەرا هازە کارەباییەیل و پاڵاوتن ئاو وە وەر پەلامارەیلیگ، کە وت بۊنەسە مدوو هەڵسان ئاگرەیل لە شمارەیگ لە دامەزراوەیلی، وەرجە ئەوەگ تیمەیل فریاکەفتن بتۊنن کۆنترۆڵیان بکەن و دەس بکەن وە خاسەوکردن زەرەدەیل.