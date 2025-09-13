گورزیگ یەمەنی ئیسرائیل کەێدە ئامانج

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو شەممە، وت: نواگیری مووشەکیگ کردگە لە یەمەنەو وەشیاس وەرەو ئیسرائیل، دویای کوتیان فیکەی هوشداریکردن لە ناوچەیل ناوڕاس و تەلئەبیب.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی ئاشکرای وەشیان مووشەکیگ لە یەمەنەو کردن، و وەگەردی رەفتار کریەێد.

لە بەیاننامەیگ دویای ئەوە وت: وەرگریەیل ئاسمانی توانستن نواگیریکردن ئەو مووشەکە بکەن، دویای وەکارخستن فیکەی هوشداریکردن لە چەن ناوچەیگ.

دویای ئەوە، عەمید یەحیا سەریع قسەکەر هیزە چەکدارەیل یەمەنی سەروە گرووپ ئەنسارولڵا (حووسی) وت: هیزەیل مووشەکییان ئۆپراسیۆنیگ وە مووشەک بالیستی ئەوبان دەنگ شوینەیل ناسکیگ لە (یافای داگیرکریای) کردنە ئامانج، دووپات کرد کە ئەو ئۆپراسیۆنە هیشت مەلیۆنا ئیسرائیلی وەرەو ناو پەناگەیل دەو بکەن.

دیاری کرد کە ئی ئۆپراسیۆنە ئەرا پاڵپشتیکردن برا گیرهاتگەیل لە غەززە تیەێد، وتیش: گەل وە دوژمنایەتی ئیسرائیل نیەشکێدەو.