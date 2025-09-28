گورز ئەمریکی نوویگ سەرکردەیگ ناودیار لە داعش کوشێد لە باکوور سوریا

شەفەق نيوز- دیمەشق

لە کردەوەی دیاریگ لە گورزەیل ئاسمانی هاوپەیمان ناودەوڵەتی لە سوریا، فرۆکەیگ بێفڕۆکەوان، ئمڕوو یەکشەممە ماڵیگ لە دەورگرد شار خان شيخون لە دەیشتایی باشوور ئیدلیب کرد ئامانج.

وەگورەی سەرچەوەیل ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: ئەو گورز ئاسمانیە ماڵ هاشم رەسلان خەڵک ناوچەی تمانعە کردە ئامانج، کە یەکیگە لە ئەندامەیل وەرین ریخریاگ داع، کە بویە مدوو کوشتنی، کە ئی ئۆپراسیۆنە جویر ئەڵقەی نوویگە لە پەلامارەیل وەبان سەرکردە و ئەندامەیل داعش لە باکوور و خوەرئاوای سوریا.

لە رووژ جمعە 19ی ئەیلوول، فەرماندەیی مەرکەزی ئەمریک (CENTCOM)، کوشیان وەرپرس ناودیاریگ لە داعش وە گورزیگ ئاسمانی لە دەیشتایی حەما راگەیان، کە دووپات کرد ناوی عومەر عەبدولقادر بەسام فەتراویە، و نازناو ئەبو عەبدولرەحمان حەلەبی، کە هەڕەشەی راستەوخۆ لەبان ئەمریکا داشتگە، و تەقەلای جیوەجیکردن پەلامارەیل وەبانی کردگە.