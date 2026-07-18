گورز ئەمریکا رەسێدە "شارەیل مووشەکی" ئیرانی.. و پاسداران لە تەقیان دوو کەشتی نەفتی خەوەردەن

شەفەق نیوز - تاران

بڕیگ ناوچەی ئیرانی، شەو جمعە لەبان شەممە، زنجیرەیگ لە تەقینەوەیل نوو وەخوەی دی، لە ناویان پەنج گورز کە دەنگیان لە دەورگرد شار یەزد لە ناوڕاس ئیران ژنەفیا، و پەلاماریگ مووشەکی ئەمریکی کە شۊنەیلیگ لە دەورگرد ئەهواز کردە ئامانج، هاوەخت وەگەرد راگەیانن سوپای پاسداران ئیرانی لە کەفتن دوو کەشتی نەفتی (نەفتهەڵگر) وەژیر تەقینەوەیگ وە مدوو "مین دەریایی".

ئاژانس تەسنیم ئیرانی باس ئەوە کرد کە دەنگ پەنج تەقینەوە لە شمارەیگ لەو ناوچەیلە ژنەفیا کە کەفنە دەورگرد شار یەزد، بی ئەوەگ شۊنە ئامانجگردگەیل یا قەوارەی زەرەدەیل کە لەلی کەفتەسەو ئاشکرا بکەێد.

لە پارێزگای خوزستان، جیگر کاروبارەیل ئەمنی و پولیسی لە پارێزگاگە، وەلیوڵا حەیاتی، راگەیان لە کەفتن خاڵەیلیگ لە دەورگرد شار ئەهواز وەژیر پەلاماریگ مووشەکی ئەمریکی، بی خستنەڕۊ هۊردەکارییەیل لەبان سروشت ئامانجەیل یا ئامار زەرەدەیل.

گورزەیل دریژە کیشان ئەرا پارێزگای فارس لە باشوور ئیران، کە ئاژانس تەسنیم خەوەرداد لە کەفتن ناوچەیلیگ لە هەردوگ شار لار و داراب وەژقر پەلامارەیل ئەمریکا، بی ئاشکراکردن ئاماریگ سەرەتایی ئەرا زەرەدەیل یا دیاریکردن سروشت شۊنە ئامانجگریاگەیل.

هەرلیوا راپۆرتەیل راگەیانن هاوەخت باس لە ژنەفتن دەنگ تەقینەوەیل کردن لە دوورگەی لارک کە کەفێدە تەنگەی هورمز، لە ناوەین جویلەیگ سەربازی بەرزەوبۊ لە ناوچە دەریاییەگەی دەورگردی، بی دەرچگن بەیاننامەیگ فەرمی کە سروشت تەقینەوەیل یا ئەو ئامانجەیلە دیاری بکەێد کە کەفتنەسە ژیر بومبوارانەگە.

و یەزد بیجگە لە هەردوگ شار لار و داراب گرنگییگ سەربازی تایبەت پەیا کەێد، کە راپۆرتەیل لێکۆڵینەوەی خوەرئاوایی خەنەیانە ناو تووڕ بنکە و دامەزراوە مووشەکییەیل سەر وە سوپای پاسداران کە وە "شارەیل مووشەکی" ناسریەن.

ووەرجە یەیش بنکەیگ مووشەکی لە داراب کەفتە ژیر پەلامارەیل لە ماوەی گەشتەیل وەرین لە رۊوەڕۊبۊنەگە، لە وەختیگ لار چوودە ناو ئەو شۊنەیلە کە دامەزراوە و قایمکارییەیل مووشەکی لە ژیر زەوی گردەو کەن.

بەڵام دوورگەی لارک، کەفێدە یەکیگ لە ناسکترین بەشەیل لە تەنگەی هورمز، هاوشان وەگەرد رێڕەوەیل جویلەی دەریایی کە سوپای پاسداران تەقەلا دەێد لەبان کەشتییەیل بچەسپنێد، و ئامادەبۊنیگ سەربازی و دامەزراوەیل پەیوەندیدار وە چەودیاریکردن جویلەی رەدبۊن و کۆنترۆڵکردن لەبان رێڕەو دەریاییەگە گردەو کەێد.

هاوەخت وەگەرد پەلامارەیل، سوپای پاسداران ئیرانی راگەیان کە "دوو نەفتهەڵگر تەقینەو و ئاگر فراوانیگ لەلیان هەڵسیا دۊای ئەوەگ تەقەلا دان، لە رێڕەویگ مینکرییاگ لە باشوور تەنگەی هورمز رەد بوون".

سوپای پاسداران وت کە هەردوگ نەفتهەڵگرەگە تەقەلای رەدبۊن دانە دۊای وەرگردن زانیارییەیل لە دەزگایەیل هەواڵگری ئەمریکی، و دووپات کرد کە تەنگەی هورمز بۊسە شۊنیگ "فرە رخدار و وە تەواوی بەسیاگە" وە مدوو ئەوەگ وەسفی کرد وە دەسدریژییەیل سوپای ئەمریکی.

دیاری کرد کە تا ئەو وەختە کە پەلامارەیل ئەمریکی وەردەوام بوون، هیچ گونجیاگ نییە هەناردەی پەینەیل کیمیایی یا "تەنانەت تەنیا یەک تک لە نەفت و غاز" لە ناوچەگە بکرێد، و هوشداری دا لە چگن کەشتییەیل ئەرا ناو رێڕەوە مینکرییاگەگە ئەرا مقیەتیکردن بەرهەمهاورەیل و گیان ستافەیلیان.

ئی پێشهاتەیل لە چوارچیوەی گەشتیگ نوو لە گورزەیل ئەمریکی لەبان ناوچەیل جیاواز لەناو ئیران تیەێد، کە رەسیە شارەیل و دامەزراوەیل سەربازی و لۆجستی لە باشوور و ناوڕاس وڵاتەگە.