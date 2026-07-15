گورزەیل نوو ئەمریکا لە بوشەهر و تاران کوشیان 30 هاووڵاتی راگەینێد

شەفەق نیوز - تاران

شار بوشەهر لە باشوور خوەرئاوای ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، کەفتە وەر گورزەیل نوویگ ئەمریکی، لە وەختیگ حکوومەت ئیرانی کوشیان 30 هاووڵاتی وەرانوەر ئەو پەلامارەیل گوزەشتە راگەیان کە باشوور وڵاتەگە کردنە ئامانج.

ئاژانس فەرمی ئیرانی "ئیرنا" لە زوان پارێزگار بوشەهر، محمد موزەفەری وت کە سوپای ئەمریکی سێ شۊن لە پارێزگاکە کردیەسە ئامانج، و باس ئەوە کرد کە پەلامارەیل نەۊەسە هوکار کوشیان کەس، و دۊای رووژیگ لە پەلاماریگ ئەمریکی تر لە ناو چوارچیوەی ئاڵووزی سەربازی وەردەوام ناوەین تاران و واشنتۆن هات.

لەو باوەتە، قسەکەر حکوومەت ئیرانی، فاتمە موهاجەری راگەیان کە زیاتر لە 30 هاووڵاتی لە ماوەی پەلامارەیل گوزەشتە کوشیان کە سوپای ئەمریکی لەبان باشوور وڵاتەگە ئەنجامی دا، و یە وە نموونەیگ ئاشکرا ئەرا ئامانجگردن هاووڵاتییەیل دانا.

موهاجەری وت: زیاتر لە 30 هاووڵاتی لە ئی پەلامارەیلە شەهید بۊن، و زیای کرد: وە گەرمترین سەرەخوەشی و پرسە و هاوخەمی ئەرا کەسوکار قوربانییەیل کەم، ئیمە یاد شەهیدەیل بەرز گریمن، و حکوومەت وە گشت توانای خوەیەو وەگەرد گەل وەسێد.

دووپات کرد کە باشوور ئیران دڵ بکوت ئی خاکەس، و روح ئیرانە، ئەوەیش نشانەس ئەرا گرنگی ئەو ناوچە کە تویش پەلامارەیل هات.

هەمیش فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، لە وەختیگ زۊتر ئمڕوو چوارشەممە، وت کە فڕۆکەیل جەنگی و درۆن و کەشتییە جەنگییەیل ئەمریکی تەقەمەنی هۊرد هاویشتن و شۊنەیل سەربازی ئیرانی لە نزیک تەنگەی هورمز و ناوچەیل کەناراویی کردنە ئامانج.

"سێنتکۆم" دیاری کرد کە گورزەیل زوور خستەسە بان تێکدان سەکووەیل مووشەک، و ئەممارەیل درۆن، و تواناییە دەریاییەیل، و سیستەمەیل وەرگری کەناراویی تاران، ئەرا کەمووکردن توانایان لە هەڕەشەکردن لە جویلەی دەریایی.

ئی گورزەیلە کەفتنە جیوەجیکردن هاوەخت وەگەرد دەسکردن هیزەیل ئەمریکی ئەرا چەسپانن گەمارۆ دەریاییەگەیان لەبان ئەو کەشتییەیلە کە وەرەو بەندەرەیل ئیرانی چن یا لەلیەو دەرچن.