گورزەیل ناوەین تاران و تەل ئەبیب و مەزەنەیل رێککەفتن.. ترەمپ باس لە پلانیگ "١٥ خاڵی" کەێد
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
سوپای ئیسرائیل و میدیایەیل ئیرانی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیانن ک ئیسرائیل پەلامار ئەرا بان تاران پایتەخت ئیران ئەنجام دا، یەیش لە وەختیگ ک دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکی، وت وڵاتە یەکگرتگەیل وەرەو نوا چوود لە تەقەلاێلی ئەرا دانوسەنین و وسیان جەنگ، هاوەخت وەگەرد بڵاوبۊن راپۆرتەیل دەربارەی کلکردن پلانیگ "15 خاڵی" ئەرا تاران.
سوپای ئیسرائیل لە تیلێگرام وت: "پەلامارەیل دویای یەک ئەنجام داگە ک ژیرخانی تاران لە گشت لایگ کردەسە ئامانج"، ئاژانس خەوەر "خوەنەوارەیل" نیمچە فەرمی لە ئیران وت ک "پەلامارەگە ناوچەیگ نیشتەجیبۊن لە ناو شارەگە کردیەسە ئامانج، و تیمەیل رزگارکردن دەسوەپی کردنە ئەرا مینەکردن لە لەژیر رمیاگەیل.
لە لای خوەییش، کوێت و سعودیە راگەیانن ک نواگیریکردن پەلامار نوو وە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کردنە"، بی ئەوەگ دەسنشان بکەن ئەو پەلامارەیلە لە کوو هاتنەر دەسەی گشتی فڕۆکەوانی مەدەنی لە کوێت وت ک "فڕۆکەی بیفڕۆکەوان تانکەریگ سزەمەنی لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کوێت کردە ئامانج، ک بۊە مدوو هیزگردن ئاگر بی ئەوەگ هیچ زیانیگ گیانی بوود".
میدیاسەیل ئیرانی لە زوان سوپای پاسدارانەو وتن: پەلامار نوو ئەرا بان شوونەیل ناو ئیسرائیل و تەل ئەبیب و "کریات شمۆنە" ئەنجام دانە، بیجگە لە بنکەیل ئەمریکی لە کوێت و ئوردن و بەحرەین.
ترەمپ دویەکە سێشەممە وتیۊد ک "وڵاتە یەکگرتگەیل دانوسەنین کەێد ئەرا کۊتایی هاوردن وە جەنگ، ک بۊە مدوو کوشیان هەزاران کەس و دروسبۊن بەدترین قەیران وزە لە میژوو".
ئمڕوو چوارشەممە نرخ پشکەیل بەرزەو بۊ و نرخ نەفت داوەزیا، یەیش لە سای راپۆرتەیلیگ ک باس لەوە کەن وڵاتە یەکگرتگەیل تەقەلا دەێد ئەرا وسیان جەنگ ئەرا ماوەی مانگیگ، و پلانیگ 15 خاڵی ئەرا ئیران کل کردگە، ک یەیش ئومید بەرزەو کرد ئەرا دەسکردن وە بەشەوکردن نەفت لە کەنداو.
ترەمپ ئەرا رووژنامەنووسەیل لە کۆشک سپی وت ک "ئیمە وەگەرد کەسەیل گونجیاگ لە ئیران دانوسەنین کەیمن ئەرا وسانن جەنگ"، وتیش ک "ئیرانییەیل فرە خوازیارن بڕەسنە ڕێککەفتن".
لە لای خوەیەو، محمد باقەر قالیباف، سەرۆک پەرلەمان ئیران، رووژ دووشەممە ئی خەوەرەیلە درووزن کرد و وە "خەوەر دروو" ناوی برد.
لە لاییگ ترەکەوە، ئاژانس "ئەسۆشێتد پرێس" راگەیان ک "ئەمریکا ئامادە بوود ئەرا کلکردن نزیکەی هەزار سەرباز لە تیپیگ چەترباز ئەرا خوەرھەڵات ناوڕاس، جویر بەشیگ لە تونترکردن هیزە سەربازییەیل لە ناوچەگە".
لە خود رەوت، ئاژانس "ڕۆیتەرز" لە زوان دوو سەرچەوەی ئاگادار وت ک "وەزارەت وەرگری ئەمریکا مینەی کلکردن 3 تا 4 هەزار سەرباز لە تیپ 82 ئاسمانی کەێد، لە ژیر سای تونتربۊن کێشەیل ناوچەگە و تەقەلای ئیدارەی ترەمپ ئەرا وازکردن ری دانوسەنین وەگەرد ئیران".