گورزەیلیگ ئەمریکی - ئیسرائیلی و تەقینەوەیل نزیک سەرۆکایەتی ئیران.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- تەهران

وەرپرسیگ ئەمریکی، خەوەردا کە ئەمریکا گورزەیلیگ هاوبەش وەگەرد ئیسرائیل وەشنێد، لە وەختیگ تەهران پایتەخت ئیران زەنجیرەیگ تەقینەوە وەگەرد بەرزەوبوین دویکەڵ خەسیگ نزیک بارەگای سەرۆکایەتی ئیرانی وەخوەی دی لە ناوڕاس شارەگە، وەگەورەی بڵاوبوین وینە و ڤیدیۆ.

میدیایەیل ئیرانی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە بەرزەوبوین ستوینەیل دویکەڵ نزیک بارەگای سەرۆکایەتی ئیرانی لەناوڕاس تەهران، دویای زەنجیرەیگ لە تەقینەوەیل لە ناوچەگە.

ئاژانس خەوەری فەرمی ئیران (ئیرنا) وت: ناوچەی باستور، کە بارەگای حکومەتی هاناوی لەناوڕاس تەهران، دویکەڵ خەسیگ لەلیەو بەرزەو بوی، و بڕیگ مووشەک کەفتنە بان جادەی دانشگا و ناوچەی جمهوری.

ئاژانس "فارس" ئیرانی، خەوەردا لە ژنەفتن رممەی سێ تەقینەوە لەناوڕاس تەهران، و ئاژانس "مهر" ئیرانی هەتەرزا لە بڕیان خزمەتگوزارییەیل مۆبایل لە بەشەیلیگ لە تەهران، و بەسیان ئاسمان وڵات تا ئاگادارکردنیگ ترەک.

خەوەرەیلیگ فەرمی لەباوەت بڕ زەرەدەیل دەرنەچگ.

وەرپرسیگ ئەمریکی ئەرا کەناڵ جەزیرەی قەتەری وت: هیزەیل ئاسمانی ئەمریکی بەشداری کەن لە پەلامارەیل وەبان ئیران.

وتیش: ئەو گورزەیل ئاسمانیە خوازێد دەزگای ئەمنی ئیرانی بچەکنێد، مەزەنە کرد کە گورزەیل ئاسمانی وەبان ئیران فراوان بوود.