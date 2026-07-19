گورزەیل ئەمریکی رەسنە ناوڕاس ئیران.. و ترەمپ: ناوچەگە ئەگەرە بکەفێدە ناو ململانێیگ فراوانتر

شەفەق نیوز - واشنتۆن/ تاران

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە تەواوکردن گەشتیگ نوو لە گورزەیل سەربازی دژ وە ئیران، کە شۊنەیل لە ناوڕاس و باشوور گردەو کرد، تا ئۆپراسیۆنەیل بچنە ناو شەو هەشتەم لەبان یەک، و لە وەرانوەر، تەلەفزیۆن ئیرانی لە زوان سوپا وت کە "سامانەیل سەربازی ئەمریکی" لە دوو بنکە لە کوەیت کریانەسە ئامانج، لەناوەین هوشدارییەیل لە سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ کە ناوچەگە ئەگەرە بکەفێدە ناو "ململانێیگ فراوانتر".

(سێنتکۆم) لە بەیاننامەیگ وت، کە هیزەیلی سەرکەفتن لە ئامانجگردن دامەزراوەیل ئیرانی ئەرا چەودیاریکردن کەناراوی سەربازی و وەرگری ئاسمانی، و تواناییە دەریاییەیل، بیجگە لە شۊنەیل ئەرا ئەمارکردن مووشەکەیل و درۆنەیل، و دیاری کە پەلامارەیل هەرلیوا هیزەیل سەر وە سوپای پاسداران ئیرانی کردنە ئامانج، جویر وەڵامیگ ئەرا ئەو پەلامارەیلە کە رەسینە سەربازەیل ئەمریکی لە ئوردن لە رووژ 17ی تەموز/یۆلیۆی ئیسە.

بەیاننامەگە دووپات کرد کە زیاتر لە 50 هەزار لە هیزەیل ئەمریکی بڵاوبۊنە لە خوەرهەڵات ناوڕاس وەردەوامن لە ئەرکەیلیان وە ئامادەباشی جەنگی بەرزیگ.

لە روی مەیدانییەو، میدیایەیل ئیرانی خەوەردان لە کەفتن تەقینەوەیل لە بەندەر عەباس و دوورگەی قشم لە باشوور وڵاتەگە، لە وەختیگ ئاژانس "تەسنیم" لە وەرپرسیگ ناوخۆیی باس لەبان ئامانجگردن شۊنیگ لە نزیک شار "شادگان"، لەناوەین نشاندەرەیل لەبان وەشانن گورزە خەسە ئەمریکییەیل لە پارێزگا کەناراوییەیل وەرەو پارێزگایەیل ناوڕاس و خوەرەڵات کرد، کە شار زاهیدانیش گردەو کەێد.

لە روی سیاسییەو، سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ هوشداری دا، لە لێدوانەیلیگ ئەرا رووژنامەی "نیویۆرک پۆست"، کە ئەگەرە ناوچەگە بکەفێدە ناو رۊوەڕۊبۊنیگ گشتگیر ئەگەر ری لە تاران نەگریەێد، هاوەخت وەگەرد ئەوەیش کە گورزەیل ئیسە وەسف کرد کە بەشدار بۊنە لە ریگریکردن تاران لە خاوەنداریکردن چەک ناوەکی.