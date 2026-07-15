گورزەیل ئەمریکا کەنارەیل ئیران چەوسنێد و تاران وە درۆن لە ئاسمان ناوچەگە وەڵام دەێدەو

شەفەق نیوز - واشنتۆن/ تاران/ کوێت/ عەمان

هیزەیل ئەمریکی، گورزەیل ئاسمانی و دەریایی خەسیگ ئەنجام دان کە هەفت سەعات دریژە کێشا و دەیان شۊن سەربازی لە قویلایی ئیران و ناوچەیل کەناراویی کردنە ئامانج، هاوەخت وەگەرد راگەیانن واشنتۆن ئەرا دووارە چەسپانن گەمارۆی دەریایی گشتگیر لەبان تاران، لە وەختیگ ئیران وە پەلامارەیل مووشەکی و درۆن وەڵام دا کە رەسیە ئاسمان دەوڵەتەیل ناوچەگە.

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، لە بەیاننامەیگ فەرمی وت، "فڕۆکەیل جەنگی و درۆن و کەشتییە جەنگییەیل ئەمریکی تەقەمەنی هۊرد هاویشتن و شۊنەیل سەربازی ئیرانی لە نزیک تەنگەی هورمز و ناوچەیل کەناراویی کردنە ئامانج".

"سێنتکۆم" زیای کرد کە گورزەیل "زوور خستنەسە بان ویرانکردن سەکووەیل مووشەک، و ئەممارەیل درۆن، و تواناییە دەریاییەیل، و سیستەمەیل وەرگری کەناراویی تاران، ئەرا کەمەوکردن توانایان لە هەڕەشەکردن لە جویلەی دەریایی".

ئی گورزەیلە کەفتنە جیوەجیکردن هاوەخت وەگەرد دەسکردن هیزەیل ئەمریکی ئەرا چەسپانن گەمارۆ دەریای لەبان ئەو کەشتییەیلە کە وەرەو بەندەرەیل ئیرانی چن یا لەلیەو دەرچن.

تەقینەوە و ئامادەباشی لە بوشەهر و هورمزگان

لە وەرانوەریش، میدیایەیل ئیرانی نەخشەی ئەو ئامانجەیلە توومار کردن کە کەفتنە وەر گورزە ئەمریکییەگە؛ ئاژانس "تەسنیم" دووپات کرد کە پەلامارەگە دوورگەی "قشم" و "هەنگام" و شار "بەندەر عەباس" کەناراوی لە پارێزگای هورمزگان لە باشوور وڵاتەگە گردەو.

ئاژانس "میهر" باس وەکارخستن وەرگری ئاسمانی ئیرانی لە دەورگرد وێستگەی "بوشەهر" ئەتۆمی کرد ئەرا وەرگردن ئامانجەیل ئاسمانی، لە وەختیگ ئاژانس "فارس" دەنگ تەقینەوەیل لە شار "ئەهواز" دووپات کرد.

گورزەیل رەسینە ئەممار گەنم لە شار "حوێزە"، و کارگەیگ بەرهەمهاوردن ئاو لە دەورگرد شار "موسەیان" لە پارێزگای ئیلام کە کەفێدە بان سنوورەیل عراقی.

ئامادەباشی وەرگری لە کوێت و ئوردن

سوپای کوەیتی راگەیان کە چەودیاری یەک مووشەک بالیستیکی و 5 مووشەک کروز و 33 درۆن لە ئاسمان خوەی کردگە لە ئیوارەی دۊکەوە.

لە عەمان، ئاژانس ئوردنی فەرمی (بەترا) راگەیان کە وەرگری ئاسمانی شانشینەگە سێ مووشەک لە خاکی ئیرانییەوە هاتینە ئاسمان ئوردنەو وەرگردگە و وەخوارخستنە.

هیزە چەکدارەیل ئوردنی، لە بەیاننامەیگ، رەتکردن تەواو خوەیان ئەرا هەر پێشێلکارییگ ئەرا سەروەری ئاسمانی ئوردنی یا وەکارهاوردنی وە شیوەیگ کە ئاسایش و ئارامی شانشینەگە بخەێدە رخباری دووپات کردنەوە.