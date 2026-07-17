گورزەیل ئەمریکا دەت لە قویلایی ئیران و تاران هەڕەشە لە هورمز کەێد و ئامادەباشی وەرگری لە کەنداو

شەفەق نیوز - هەولێر

سەعاتەیل گوزەشتە ئاڵووزییگ سەربازی بیوینە لە ناوچەی کەنداو و روژهەڵات ناوڕاس وەخوەی دی، کە هیزەیل ئەمریکی شەپوولیگ نوو لە پەلامارەیل ئاسمانی تونیگ کردنە بان ژیرخان و شۊنەیل سەربازی لە باشوور ئیران، ئەوەیش بۊە مدوو کوشیان و خاپوورکردن پیەڵەیل و فڕۆکەخانەیل گرنگیگ لە نزیک رێڕەوەیل جویلەی دەریایی ناودەوڵەتی، لە وەختیگ تاران وەڵام دا وە هەڕەشەیگ راسەوخۆ وە وسانن هەناردەی نەفت و غاز لەری تەنگەی هورمز، و راگەیان کە بنکەیگ ئەمریکی لە سووریا کردیەسە ئامانج.

هۊردەکارییەیل شەش گورزە ئەمریکییەگە

و فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سێنتکۆم)، لە بەیاننامەیگ کە لە بارەگای لە شار تامپا لە فلۆریدا دەرچگ، راگەیان لەبان تەواوکردن نووترین شەپوول سەرەکی لە گورزەیل دژ وە ئامانجەیل سەربازی ئیرانی لە شەوەکی پەنجشەممە - جومعە، تا وەگەرد ئەوە شەوەکی شەشەم وەبان یەک لە گورزەیل ئاسمانی و دەریایی خەسیگ توومار بکەێد.

"سێنتکۆم" دیاری کرد کە فڕۆکەیل جەنگی و درۆن و کەشتییە جەنگییەیل ئەمریکی بەشداری لە پرۆسەگە کردن، و دەیان شۊن گرنگ کردنە ئامانج، کە ناوەندەیل چەودیاریکردن کەناراوی و وەرگری ئاسمانی، و ژێیرخان خزمەتگوزارییەیل لۆجستی سەربازی، و تواناییە دەریاییە ئیرانییەیل گردەو، ئەوەیش وە تەقەلایگ ئەرا لاوازکردن تواناییەیل تاران و پرسیارکردن لە پەلامارەیل دویایی کە رەسیە کڕەیل جویلەی دەریایی بازرگانی.

و بەیاننامەگە دووپات کرد لەبان بڵاوبۊن زیاتر لە 50 هەزار سەرباز ئەمریکی لە سەرانسەر خوەرهەڵات ناوڕاس لەوپەڕ ئامادەباشی جەنگی تەمام.

خاپوورکردن پیەڵەیل و ئامانجگردن فڕۆکەخانەی ئیرانشەهر

لە وەرانوەر، راگەیاننە فەرمییەیل ئیرانی دووپات کردن لەبان کوشیان 7 کەس وە مدوو پەلامارەیل ئەمریکت کە زوور خستە بان خاپوورکردن دەمارەیل هامشوو و پەیوەندییەیل لە قەزای بەندەر خەمیر سەر وە پارێزگای هورمزگان کە رۊیی لە کەنداوە.

و راپۆرتە ئیرانییەیل باس ئەوە کردن کە فڕۆکەوانی ئەمریکی 6 پیەڵ ویران کرد لە ماوەی سەعاتەیل گوزەشتە، لە ناویان دوو پیەڵ سەرەکی کە کەفنە نزیک ئاوای "کەهورستان" و چەم "شوور" لە قەزای بەندەر خەمیر، هەرلیوا پەلامارەگە رەسیە فڕۆکەخانەی "ئیرانشەهر" کە کەفێدە باشوور خوەرەڵات وڵاتەگە؛ کە تویش پەلامار راسەوخۆ وە مووشەکیگ یا گولەی ئەمریکی کەمترین یەکجار هات.

هەڕەشەی ئیرانی وە "وسانن هورمز" و بوموارانکردن بنکەی تەنف

و لە کاردانەوەیگ زۊ و یەکلاییکەرەو، سوپای پاسەوان ئیرانی لەڕی ئاژانس "تەسنیم" نیمچە فەرمی، راگەیان لەبان هاوکیشەیگ نوو ئەرا وەڵامدان وە پرۆسە سەربازییەیل ئەمریکی، و دووپات کرد کە "هیچ نەفت یا غازیگ هەناردە نیەکریەێد لەری تەنگەی هورمز تا ئەو وەختە کە پەلامارەیل ئەمریکی وەردەوامن"، و هوشداری دا کە جویلەی هەناردەکردن و دەمار وزەی جیهانی لەری تەنگەگە وە تەواوی وسێد تا ئەو وەختە کە بومبوارانەگە وەردەوامە.

و لە روی مەیدانییەو، سوپای پاسەوان راگەیان لەبان وەشانن گورزیگ سەربازی کە ناوەند سەرکردایەتی ئەمریکی گرنگیگ کردە ئامانج لە ناو بنکەی "تەنف" کە کەفێدە سێگووشەی سنووری سووری - عراقی - ئوردنی، جویر وەڵامیگ سەرەتایی راسەوخۆ وەبان گورزەیل ئەمریکی.

پڕیشکەیل وەرگردن رەسنە دەوڵەتەیل کەنداو

شوینەوارەیل ئی ململانێ هەرێمی تونە دریژە کیشا ئەرا ئاسمان کەنداو؛ کە وەزارەت وەرگری قەتەری راگەیان لەبان وەردەوامی لە وەرگردن چمارەیگ لە پەلامارەیل ئاسمانی لە ئاسمان وڵاتەگە، لە وەختیگ وەزارەت ناوخۆی قەتەری ئاشکرا کرد لە زەخمداربۊن مناڵیگ دۊای کەفتن پەراشە کە لە پرۆسەیل وەرگری ئامانجەیل ئاسمانی دۊای پەلامارە ئیرانییەگە کەفتەو.

و لە خود چوارچیوەی ئەمنی ئاڵووز، دەسەڵاتەیل بەحرەینی زەنگەیل هوشداری ئەرا جاریگ ترەک ئی رووژە کوتان، لە چوارچیوەی کاراکردن ریکارەیل لەناکاو و چەودیاریکردن کە لە ناوچەگە زاڵە ئەرا نواگیریکردن هەر شوینەوارەیل سەربازی زیاتریگ.