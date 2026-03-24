گورزەیل ئیسرائیل کوشیان و زەخمداربوین لە لبنان خستەو و مووشەک ئیرانی وەرەو قودس و تەل ئەبیب

جەنگ لە سەعاتەیل سەرەتای شەفەق چوارشەممە نووەو بۊەو، وەگەرد راگەیانن ئیران ئەرا وەشانن مووشەک وەرەو تەل ئەبیب و قودس، لە وەختیگ میدیایەیل ئیسرائیلی باس لە نواگیریکردن مووشەکیگ کردن ک وەرەو شار "ئیلات" لە باشوور ئیسرائیل کلکریاۊد، بی ئەوەگ هیچ زیانیگ بیاشتوود.

تەلەفزیۆن ئیرانی وت ک مووشەکەیلی هانە ریەو وەرەو تەل ئەبیب و قودس، لە چوارچیوەی وەڵامدان وەردەوام ئەرا گورزەیل ئیسرائیل، لە خود وەخت بەرەی ناوخوەیی ئیسرائیل باس لە دەنگ فیکەی ئاگادارکردن لە "ئەسدوود" و ناوچەی دەشت باشوور کرد، هاوەخت وەگەرد تەقینەوەی گەورە ک شار قودس لەرزان.

کەناڵ 12ی ئیسرائیلی وت: ئەو مووشەکە ک وەرەو باشوور وەشیاوێد مەزەنە کریەێد ک بووڵدار بۊە، و پەلامارەگە چەن خولەکیگ دویای نواگیریکردن مووشەکیگ هات لە نزیک ئیلات، لە وەختیگ کەناڵ 14 وت: مووشەکیگ ئیرانی لە ناوچەیگ چووڵ کەفتیەسە خوار، وەرجە ئەوەگ بەرەی ناوخوەیی ری بەێدە مەردم لە پەناگەیل بانە دەر.

هەرلیوا، تیژی جەنگ رەسیە لوبنان، ک فڕۆکەی ئیسرائیلی ناوچەی "دوێر" لە قەزای نەبەتیە لە باشوور وڵاتەگە کردە ئامانج.

وەزارەت تەندروسی لوبنانی راگەیان ک 24 کەس زەخمدار بۊن لە پەلاماریگ ئیسرائیلی ک "دەورگرد عەلەم" لە شار "سوور" کردە ئامانج.

لە ئاڵشتکارییگ ترەک، وەزارەت تەندرسی لوبنانی وت:, پەلامار ئیسرائیلی ئەرا بان ناوچەی "حەبوش" لە باشوور بۊە مدوو کوشیان سێ کەس و زەخمداربۊن 18 کەس ترەک، لە وەختیگ ک باشوور لبنان تیژی وەردەوام وەخوەیا دۊنێد وەگەرد فراوانبۊن جەنگ لە ناوچەگە.

هەرلیوا دەنگ تەقینەوە لە عەممان پایتەخت ئوردن، وەگەرد شارەیل بەلقا و ڕوسەیفە ژنەفیا، وەگەرد رەدبۊن مووشەکەیل و نواگیریکردن ئاسمانی لە ئاسمان ناوچەگە.