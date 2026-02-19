گورزەیل ئیسرائیلی نوویگ وەبان شوینەیل حزبولڵا لە باشوور لوبنان
شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو پەنجشەممە، جیوەجیکردن گورزەیلوەبان شوینەیل "حزبولڵا" ە باشوورلوبنان راگەیان.
سوپای ئیسرائیل لە پۆستیگ لە کەناڵ تێلیگرام بڵاویکرد: "پەلامار بان،ئامانجەیل ژیرخان حزبولڵا لە باشوور لوبنان دایە"، یەیش جویر "جواویگ ئەرا پێشێلکاریی وەردەوامەیل مەرجەیل رێکککەفتن ئاگربەس" لەقەڵەم دا.
لەلایگتر، میدیایەیل لوبنان بڵاویکردن "دەنگیتەقینەوە لە چەن ناوچەیگ باشوور وڵات ژنەفیاس، هاوکات وەرد فڕین خەسیگ فڕۆکە جەنگییەیل ئیسرائیل لە ئاسمان ناوچەگە".