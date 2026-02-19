‏گورزەیل ئیسرائیلی نوویگ وەبان شوینەیل حزبولڵا لە باشوور لوبنان

2026-02-19T08:56:30+00:00

شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو پەنجشەممە، جیوەجیکردن گورزەیلوەبان شوینەیل "حزبولڵا" ە باشوورلوبنان راگەیان.

‏سوپای ئیسرائیل لە پۆستیگ لە کەناڵ تێلیگرام بڵاویکرد: "پەلامار بان،ئامانجەیل ژیرخان  حزبولڵا لە باشوور لوبنان دایە"، یەیش جویر  "جواویگ ئەرا پێشێلکاریی وەردەوامەیل مەرجەیل رێکککەفتن ئاگربەس" لەقەڵەم دا.

‏لەلایگتر، میدیایەیل لوبنان بڵاویکردن  "دەنگیتەقینەوە لە چەن ناوچەیگ باشوور وڵات ژنەفیاس، هاوکات وەرد فڕین خەسیگ فڕۆکە جەنگییەیل ئیسرائیل لە ئاسمان ناوچەگە".

