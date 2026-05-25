گورزەیل ئیسرائیلی خەسیگ وەبان باشوور لوبنان و بیقاع خوەراوا

شەفەق نیوز - بەیرووت

فڕۆکەیل ئیسرائیلی، ئمڕوو دوشەممە، زنجیرەیگ پەلامار خەسیگ ئەنجام دان کە چەن ناوچەیگ لە باشوور لوبنان و بیقاع خوەراوا کردنە ئامانج، وەگەرد کاراکردن فیکەی هوشداری لە ناوچەیل جەلیل باڵا لە باکوور ئیسرائیل دۊای ئاشکراکردن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان کە لە خاک لوبنانەو هاتگە.

میدیایەیل راگەیاندن خەوەردان کە ئەو گورزەیلە رەسینە ناوچەیل زبقین و سدیقین و قلیەلە و مەنسووری و حەنیە لە قەزای سوور، بیجگە لە ناوچەیل یاتر و حاریس و کەفرا لە قەزای بنت جبێل، هەرلیوا زەوتەر خوەرهەڵات و یەحمەر شەقیف و زبیدین لە قەزای نەبەتیە.

هەرلیوا، راپۆرتەیل خەوەردان لەباوەت گورزیگ ئیسرائیلی وە بومبەیل سزنەر کە ناوچەی حەنیە و دەورگردی لە قەزای سوور کردە ئامانج، لە ناوڕاس فڕین خەسیگ فڕۆکەیل جەنگی ئیسرائیلی لەبان ناوچەیل باشوور.

لە وەرانوەریشەو، بەرەی ناوخۆیی ئیسرائیلی وەکارخستن فیکەی هوشداری لە ناوچەیل جەلیل باڵا راگەیان دۊای ئاشکراکردن دزەکردن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان لە لوبنانەو.

سوپای ئیسرائیلی، وەپای میدیایەیل راگەیاندن وت: فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان ئاشکرا کردگە کە لە نزیک هیزەیلی کە لە باشوور لوبنان کار کەن کەفتەسە خوارەو، وەبی ئەوەگ هیچ زەخمدارییگ بکەفێدەو.

ئی پیشهاتەیلە لە سای بەرزەوبوین ئاڵووزییە سەربازییە وەردەوامەیل لەبان سنوورەیل لوبنانی ئیسرائیلی تیەن، کە بەرەی باشوور لوبنان لە چەن رووژیگەو، گرژییگ سەربازی گەورە وەخوەی دوینێد لەناوەین سوپای ئیسرائیلی و حزبوڵڵا.

ئیسرائیل رووژانە پەلامارەیل لەبان ناوچەیل باشوور لوبنانی ئەنجام دەێد، لە وەختیگ حزبولڵا وەڵام دەێدەو وە وەشانن فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان ئەرا ئامانجگردن هیزەیل ئیسرائیل.