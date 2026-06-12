گورزەیل ئاسمانی ئیسرائیلی ئەرا بان باشوور لوبنان

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیل دووارە، رووژ جمعە، گورزەیل ئاسمانی و پەلاماریگ تووپخانەیی وەشانە بان ناوچەیل جیاجيا لە باشوور لوبنان، لە وەختیگ دەنگ زەنگەیل ئاگادارکردن لە کەرت غەزە بەرزەو بوی.

وەپای میدیایەیل راگەیانن لوبنانی و عەرەبی، سوپای ئیسرائیل دووارە گورزیگ ئاسمانی وەشانە بان ناوچەیل مەجدەل زۆن و بەییاز لە قەزای سوور لە باشوور لوبنان.

هەرلیوا گورزیگ ئاسمانی وەشانە بان ناوچەی کەفرا لە قەزای بنت جبێل، وەگەرد پەلاماریگ تووپخانەیی ئەرا بان دەورگرد ناوچەی بەلات لە قەزای مەرجەعیون لە باشوور لوبنان.

لە وەرانوەر ئەوە، دەنگ زەنگەیل ئاگادارکردن لە دەورگرد غەزە بەرزەو بوی لەوەر دەسنیشانکردنیگ هەڵە.

یەیش لە چوارچیوەی ئاڵووزییە وەردەوامەیل لەناوەین سوپای ئیسرائیل لە لاییگ، و حزبولڵای لوبنانی لە لاییگ ترەکەو تیەێد.