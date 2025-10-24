گورز ئیسرائیلی نوویگ وەبان باشوور لوبنان

شەفەق نيوز- بەيروت

سەرچەوەیل لوبنانی، ئمڕوو جمعە، خەوەردان کە سوپای ئیسرائیل گورزیگ ئاسمانی وە مووشەک درۆنیگ لە باشوور لوبنان جیوەجی کرد.

سەرچەوەیل وتنیش: ئەو گورز ئیسرائیلە ماشینیگ لە ناوچەی تول لە قەزای نەبەتیەی باشوور لوبنان کردە ئامانج.

دویەکە پونجشەممە، فرۆکەیل ئیسرائیل نزیکەی 20 گورز ئەرا شوینەیل راهێنان و بەرهەمکردن مووشەک لە بیقاع و باشوور لوبنان وەشانن.

سوپای ئیسرائیل کوشتن سەرکردەیگ لە هیز رەزولن وەناو عیسا ئەحمەد کەربەلا لە ناوچەی عێن قانا راگەیان.

وەرانەور ئەوە، جۆزێف عۆن سەرۆک لوبنان، دویەکە پەنجشەممە راگەیان کە سوپا وەنواچگن وەرچەویگ لە پاکەوکردن ئەو ناوچەیلە وەدەس هاوردگە، و نەهیشتن سیمایەیل چەکداری، و پەیاکردن تونێلەیل، و زەفتکردن گشت جویرە چەکەیل و جەبەخانەیل، هەرچەن شوین جوگرافی باشوور سەختە.