گورز ئیسرائیل ئەندامیگ حزبولڵا لە باشوور لوبنان کەێدە ئامانج

شەفەق نيوز- بەيروت

سەرچەوەیل ناوخوەیی لە لوبنان، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان کە درۆنیگ ئیسرائیلی پالامار ماشینیگ لە ناوچەی یانوح باشوور وڵات دا، وەگەرد زانیاریەیلیگ سەرەتایی لە کەفتن زەخمداری.

هەرلیوا، قسەکەر سوپای ئیسرائیل راگەیان کە هیزەیل ئیسرائیل ئەندامیگ لە حزبولڵا لە ناوچەی یانوح باشوور لوبنان کردە ئامانج.

وەرجەیە، کۆمەڵەی ئیسلامی لە لوبنان راگەیان کە هیزیگ ئیسرائیلی وەخت شەفەق دزە کرد ئەرا ناوچەی هباریە لە قەزای حاسبیا باشوور وڵات، و یەکیگ لە وەرپرسەیلی رفان.