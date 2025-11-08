گورزیگ ئیسرائیل ماشینیگ لە باشوور لوبنان کەێدە ئامانج

شەفق نيوز- بەيروت

میدیایەیل راگەیانن لوبنان، خەوەردان لە گورزیگ ئیسرائیل وە درۆنیگ وەبان ماشینیگ وە دوو مووشەک لە شار بنت جبێل لە باشوور وڵات.

ئاژانس خەوەری لوبنان وت: گورزەگە ماشینیگ نزیک خەسەخانەی سەڵاح غەندور لە شار بنت جبێل کردە ئامانج.

هەرلیوا، ئیسرائیل ئامادەکاری کەێد ئەرا جموجویل سەربازی فراوانیگ کە دیارە نزیکە لە لوبنان، لە سای خەسەوکردن پەلامارەیلب لەی هەفتەیل دویاییە، کە ئویشێد؛ ژیرخانەیل حزبولڵا کەێدە ئامانج.

لە وەڵام ئەوە، جۆزیف عۆن سەرۆک لوبنان پەیابەندبوین وڵانەگەی وە رێککەفتن وسانن کارەیل دژایەتی وەرد ئیسرائیل راگەیان، کە وەرجە ساڵیگ وە چەودیاریکردن ئەمریکا و فەرەنسا رەسینە ئی رێککەفتنە.

عزن وتیش: وەلێ وەداخ، وەگورەی ئی رێککەفتنە، بایەس بوی ئیسرائیل وەتەواوی لە باشوور دویای 60 رووژ خوەی بکیشێدەو، وەلێ هیمان 5 تەپە داگیر کردگە، و پەلامارەیلی وەبان لوبنان دووقاتەو کەێد، لەسای هەڕەشەیل رووژانەی زیاییگ وەبان وڵات و خەڵکەگەی.

لە 27 تشرين دویەم 2024 رێککەفتنەگە چگە ئاست جیوەجیکردن، وەلێ ئیسرائیل وەپی پابەند نەوی، و هیمان هیزەیلی وەشیوەیگ نیمچە رووژانە پەلامار باشوور لوبنان دەێد، و هیمان هیزەیلی هانە ناو پەنج خاڵ لەناو زەویەیل لوبنان.