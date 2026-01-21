گورز ئیسرائیل کەسیگ لە باشوور لوبنان کوشێد

شەفەق نيوز– بەيروت

راپۆرتەیل رووژنامەوانی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان کە درۆنیگ ئیسرائیلی ماشینیگ لەبان ری سەیدا – زەهرانی لە باشوور لوبنان گردە ئامانج، کە بویە مدوو کوشیان کەسیگ.

راپۆرتەیل وتن: گورزەگە لە دەورگرد ناوچەی زاهرانی لە باشوور لوبنان وەشیا.

لەلای خوەییش، سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: لە وەڵامدان پێشێلکاریەیل وەردەوام حزبولڵا ئەرا لەیەکفامستنەیل ئاگربەسی، سوپای ئیسرائیل پەلاماریگ وەبان ئەندامیگ لە حزبولڵا ئەنجام دا لە ناوچەی سەیدای باشوور لوبنان.