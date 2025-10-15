گورزیگ پاکستانی وەبان ماڵیگ لە ناوڕاس کابوڵ
2025-10-15T13:23:46+00:00
شەفەق نيوز- کابوڵ
سەرچەوەیگ حکومەتی ئەفغانی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە گورزیگ ئاسمانی پاکستانی وەبان ماڵیگ لەناوڕاس کابول پایتەخت ئەفغانستان.
ئی پەلامارە مەیلی ئەوە تیەێد کە وەرپرسەیل حکومەتی ئەفغانی وت: کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام گورزیگ پاک کەفتن لە سبين بولدك باشوور وڵات.
حکومەت ئەفغانی وت: هیزەیل پاکستان پەلامار ناوچەی سبين بولدك لە ویلایەت قەندهار باشوور وڵات دانە.
وتیش: گورزەگە بویە هوکار کوشیان 12 مەدەنی و زەخمداری زیاتر لە 100 کەس.