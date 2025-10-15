گورزیگ پاکستانی وەبان ماڵیگ لە ناوڕاس کابوڵ

2025-10-15T13:23:46+00:00

شەفەق نيوز- کابوڵ 

سەرچەوەیگ حکومەتی ئەفغانی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە گورزیگ ئاسمانی پاکستانی وەبان ماڵیگ لەناوڕاس کابول پایتەخت ئەفغانستان.

ئی پەلامارە مەیلی ئەوە تیەێد کە وەرپرسەیل حکومەتی ئەفغانی وت: کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام گورزیگ پاک کەفتن لە سبين بولدك باشوور وڵات.

حکومەت ئەفغانی وت: هیزەیل پاکستان پەلامار ناوچەی سبين بولدك لە ویلایەت قەندهار باشوور وڵات دانە.

وتیش: گورزەگە بویە هوکار کوشیان 12 مەدەنی و زەخمداری زیاتر لە 100 کەس.

