گورزیگ ئاسمانی پاکستانی گریەبەسی وەرد ئەفغانستانەو شکنێد و قوربانی لەلی بوودەو

شەفەق نيوز- كابوڵ

سەرچەوەیگ وەرپرس لە خەسەخانەی کەرت باكتيكای هەرێمی لەبان سنوور خوەرئاوای ئەفغانستان، شەو جمعە، خەوەردا لە کوشیان 10 مەدەنی و زەخمداری 12ی ترەک وە گورزیگ ئاسمانی پاکستانی.

سەرچەوەگە ئەرا فرانس پرێس وت: 10 کەس مەدەنی کوشیان و 12ی ترەکیش زەخمدار بوینڕ لە ئەنجام گورزیگ ئاسمانی وەبان ناوچەی ئەرغوت، دیاری کرد کە دوو مناڵ هاتە ناو قوربانیەیل.

وەرجەیەر وەرپرسیگ لە بزووتنەوەی تاڵیبان ئەرا فرانس پرێس وت: پاکستان پەلامار ناوچەیگ ئەفغانی لەبان سنوور داگە، دووپاتیش کرد کە کابوڵ ئەوەسا وەڵام دەێد.

وتیش: وەرجە کەمیگ پاکستان ئاگربەسس شکان و سێ ناوچە لە باكتيكا پەلامار دا، وتیش: ئەوەسا ئەفغانستان وەڵامی دەێدەو.

یەیش دویای قسەیل سێ وەرپرس ئەمنی پاکستانی و سەرچەوەیگ لە بزووتنەوەی تاڵیبان تیەێد، کە وتن: دوو وڵاتەگە دویەکە جمعەر رەسینە رێککەفتن وە درویژەوکردن ئاگربەسی تا 48 ساعەت، تا لە دۆحە دانوسەنین بکەن.

سەرچەوەیلیگ وتن: شاندیگ پاکستانی رەسیە دۆحە، و چەوەڕی کریەێد شاند ئەفغانستان ئمڕوو شەممە بڕەسێدە پایتەخت قەتەر.

زەبیحولڵا موجاهد قسەکەر بزووتنەوەی تاڵیبان ئەرا کەناڵ ئەریانا نیوز وت: کابوڵ رینمایی وە هیزەیلی داگە پابەند بوون وە ئاگربەسی، ئەگەر پاکستان پەلاماریگ جیوەجی نەکرد.