وردەکارییەیل نوێ لەبارەی ئامانجگرتن 3 فڕۆکەی ئەمریکی لەلایەن ئیرانەو

شەفەق نیوز - واشنتۆن/ تاران

سێ دەزگای راگەیانن ئەمریکی، جمعە، ئاشکرای رویداوەیل وەخوارخستن و وەئامانجگردن سێ فڕۆکەی ئەمریکی لە چوارچیوەی جەنگە وەردەوامەگەی وەگەرد ئیران کردن.

رووژنامەی "واشنتۆن پۆست" لە زوان وەرپرسەیل ئەمریکی وت: سەربازەیل زەخمدار بوینە لەناو دوو هەلیکۆپتەر کە تویش ئاگر ئیرانی بوینە لە مەوقەی مینەکردن و رزگارکردن، و دیاری کرد کە دوو هەلیکۆپتەرەگە کە لە جۊر بلاک هۆک بوینە وە بیوەی گلەو خواردنە ئەرا بنکەیان.

لە لای خوەییش رووژنامەی "وۆل ستریت جۆرناڵ" لە سەرچەوەیلیگەو وت: فڕۆکەی دووەم لە جۊر ئەی 10 لەناو خاکەیل ئیرانی کەفتە خوارەو، وەختیگ فڕۆکەوانەگە دویای تویشهاتنی وە ئاگر ئیرانی فڕۆکەگە وەرەو دەیشت ئاسمان ئیران دەرکرد.

و هەر لەی چوارچیوە، تووڕ "ئێن بی سی" لە زوان وەرپرسیگ لە کۆشک چەرمگ وت: تیم ئاسایش نەتەوەیی لە گشت رووژەگە نوووکردنەوەیل پێیشکەش وە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک کرد لەباوەت ئەو فڕۆکە کە لە ئیران خریا خوارەو.

رووژ جومعە، هەڵکشاننیگ وەرچەو وەخوەی دی دویای وەئامانجگردن سێ فڕۆکەی سەربازی ئەمریکی لەلایەن ئیرانەو لە رویداوەیلیگ جیاجیا، یەکەميان فڕۆکەیگ جەنگاوەر لە جۊر F-15 وە ئاگر وەرگرییە ئاسمانییەیل ئیرانی لەلی دریا.

و لە رویداویگ دووەم، فڕۆکەیگ پەلاماردەر لە جۊر A-10 لە نزیک گەروو هورمز خریا خوارەو، وەختیگ رزگارکردن فڕۆکەوانەگە جیوەجی کریا، و رویداو سێیەمیش، لە پەلاماردان هەلیکۆپتەریگ لە جۊر "بلاک هۆک" لە مەوقەی بەشداریکردنی لە ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن ستاف فڕۆکەی جەنگاوەر F-15 لەناو ئیران.

هەرلیوار قسەکەر بارەگای خاتەم ئەنبیای سەربازی لە ئیران، ئیبراهیم زولفەقار، لە پۆستیگ لەبان سەکوو "ئێکس" کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، ئیوارەی جمعە، دووپات کرد کە ئەوەگ لە ماوەی سەعاتەیل گوزەشتە کریاسە ئامانج فڕۆکەی F-15 بویە، و فڕۆکەی A-10، و پەلاماردان هەلیکۆپتەر بلاک هۆک بویە".

لە لای خوەییش، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، جمعە، وت: وەخوارخستن فڕۆکەیگ ئەمریکی لەلایەن ئیرانەو کاریگەری لەبان دانوسەنین وەگەردی نەیرێد، و یەیش لە پەیوەندی تەلەفۆنی کوڵیگ ئەرا تووڕ "ئێن بی سی نیوز".

ئەمریکا و ئیسرائیل، لە 28 شوبات گوزەشتە، پەلاماریگ وەردەوام ئەرا بان ئیران جیوەجی کردن، کە بویە مدوو کوشیان سەدان کەس، کە عەلی خامنەئی ریبەر باڵا لەناویان بوی، و لە 2 ئازار گوزەشتە ئی جەنگ هەرێمییە فراوانەو بوی تا لوبنانیش بگرێدەو دویای چگن حزبوڵڵا ئەرا بان کڕ جەنگ.

وئیران وەڵام پەلامار ئەمریکی-ئیسرائیلی داۆەو، کە بویە مدوو رەسین جەنگ ئارا فرەی وڵاتەیل ناوچەگە، کە هەریەک لە عراق و ئیسرائیل و ئوردن و کوەیت و بەحرەین و قەتەر و ئیمارات و سعودیە گردەو.