وردەکاریەیل رێککەفتن چەوەڕیکریای "ئەمریکی - ئیرانی"

شەفەق نیوز - واشنتۆن

ماڵپەڕ "ئەکسۆس"ی ئەمریکی، ئمڕوو جمعە، پەردە لەبان وردەکارییەیل یاداشت لەیەکفامستن ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیران لادا، وە دووپاتکردن ئەوە کە وازکردن گەروو هورمز وە شیوەیگ تەواو گرێدە خوەی.

وەپای "ئەکسۆس"، یاداشت لەیەکفامستن دەق لەبان دریژەوکردن وسانن تەقەکردن ئەرا ماوەی 60 رووژ گرێدەو، وەجۊریگ کە لوبنانیش بگرێدەو وەگەرد دەسەوکردن وە دانوسەنین ئەتۆمی لەی ماوە، و دووارە وازکردن گەروو هورمز لە وەرانوەر دەریاوانی ناودەوڵەتی وەبی باج، لەبان ئەوەگ چۊلەی بارکردن گلەو بخوەێد ئەرا ئاست وەرجە جەنگەگە لە ماوەی 30 رووژ، لە وەرانوەر هەڵگردن گەمارۆی ئەمریکی لەبان ئیران.

راپۆرتەگە وتیش کە رێککەفتنەگە پابەندبۊن ئیران هاناوی وە نەباشتن چەک ئەتۆمی، وەگەرد چارەسەرکردن قەیران کۆگاڕای یۆرانیۆم فرە پیتێنریاگ.

لەلای خوەیەو، وەرپرسیگ ئەمریکی وت کە "یەکیگ لە وژاردەیل پیشکەشکریاگ کوڵەو بوود لە کەمەوکردن ریژەی پیتانن یۆرانیۆم لەناو ئیران لەژیر چەودیاری وەشکنەیل نەتەوە یەکگرتگەیل.

ماڵپەڕەگە دیاری کرد، کە هەر گامیگ جیوەجیکاری پەيوەندیدار وە بەرنامەی ئەتۆمی هێمان بەسرێدەو وە رێککەفتن دویەم کە پڕوردەکارترە، لەوەر ئاڵووزی دۆسیەگە.

لە لایەن ئابوورییەو، رێککەفتنەگە وەخشین وەختانە لە گەمارۆیەیلە دەێدە ئیران کە ری وەپی دەێد ئەرا هەناردەکردن نەفت ئەرا ماوەی 60 رووژ، لەبان ئەوەگ کەمەوکردن گەمارۆیەیل وە شیوەیگ گام وە گام فراوانەو بوود ئەگەر تاران پابەند بوود وە بەندەیل رێککەفتنەگە و نیازپاکی خوەی نیشان بەێد لە دانوسەنینەیل هاتگ، وە قسەی راپۆرتەگە.

وتیش کە چارەنویس پویل بەسیای (بلۆککریاگ) ئیران لە دەیشت وڵات هێمان یەکیگە لە دیارترین خاڵەیل ناكۆکی، چۊنکە تاران داوای دەسکەفتن بەشیگ لەلیان کەێد دەسوەجی دۊای واژووکردن رێککەفتنەگە، لە وەختیگ واشنتۆن رکدارە لەبان ئازادکردنی وە شیوەی قست کە بەسریاگ بوود وە ئاست پابەندبۊن وە جیوەجیکردنەگە.

وەگورەی "ئەکسۆس"، ناوبژیوانەیل رەسینە دارشتن ئیسەیی دۊاي گفتوگۆیل ناوەین ناوجیکەرەیل قەتەری و وەزير دەیشت ئیران، وەگەرد پەیوەندییە وەردەوامەیل وەگەرد کلکریایە ئەمریکییەیل ستیڤ ویتکۆف و جارید کۆشنەر.

ماڵپەڕەگە وتیش کە دەقەگە رەزامەنی ئاستباڵایگ لەناو ئێران وەدەس هاوردگە، باوجی هێمان رەزامەنی کۆتایی لە ریبەر باڵا موجتەبا خامنەیی وەرنەگردگە، لە وەختیگ ناوجیکەرەیل وەردەوامن لە کارکردن لەبان دانان دەس کۆتایی و دیاریکردن مەوقەی واژووکردنەگە.

ئیوارەی دۊکە، سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، ڕاگەیان لە رەسین وە "سازانیگ" ئەرا جەنگەگە وەگەرد ئیران، و دیاری کرد کە رێککەفتنەگە رەسیەسە دویادویای، وەگەرد تەواوکردن رێکخستنەیل دۊایین لە ماوەی چەن رووژ کەم ئایندە.