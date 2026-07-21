ئوردن و بەحرەین لەناوبردن پەلامارەیل نوو ئیرانی راگەیەنن

شەفەق نیوز - عەممان/ مەنامە

هیزە چەکدارەیل ئوردنی و بەحرەینی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیانن لە رەفتارکردن وەگەرد پەلامارەیل نوو ئیرانی، کە وە ئامراز فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان جیوەجی کریان، و دووپات کردن لە سەرکەفتنیان لە نواگیریکردنیان بی کەفتن زەخمدارییگ گیانی یا زەرەدەیل ماددی.

ئاژانس خەوەرەیل ئوردنی "بەترا" لە زوان سەرچەوەیگ سەربازی وەرپرس وت کە هیزەیل وەگەرد فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل رەفتار کردنە لە ماوەی دویەشەو و شەوەکی سێشەممە، و تۊنستن بخەنەیانە وە کارامەیی و هویردی وەپای ریکارە وەرگرییە پەسەنکریاگەیل.

سەرچەوەگە دووپات کرد کە پرۆسەگە نەۊە مدوو هیچ زەرەدیگ گیانی یا ماددی، و دیاری کرد کە هیزە چەکدارەیل وەردەوامن لە چەودیاریکردن ئاسمان ئوردن و بەرزەوکردن ئامادەباشی پرۆسەیییان ئەرا رەفتارکردن وەگەرد هەر هەڕەشەیگ ئاسمانی چەوەڕیکریاگ.

لە لای خوەیەو، فەرماندەیی گشتی هیز وەرگری بەحرەین خەوەرداد کە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانیی سەرکەفتن لە وەرپەرچدان و خاپوورکردن شمارەیگ لە دەسدریژییە ئاسمانییە ئیرانییەیل کە ناوچەیل مەدەنی لە شانشینەگە کردنە ئامانج.

بەیاننامەی فەرماندەییەگە دووپات کرد کە ئیران وەردەوامە لە رێبازە دوژمنکارانە سیستماتیکەگەی لەری ئی دەسدریژییەیلە کە رەسینە مەدەنییەیل، و دووپات کرد کە گشت چەک و یەکەیلەی لە بەرزترین پلەی ئامادەباشی وەرگریین، و لە تەواو ئامادەباشییگن ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش بەحرەین و بیوەیی هاووڵاتییەیل و نیشتەجیبویەیلی.