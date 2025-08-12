ئوردن.. دەسگیرکردن سەرکردەیل ئیخوان لە ئیربد

شەفەق نيوز- عەمان

دەسەڵاتەیل ئوردن، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن کەسەیلیگ راگەیانن کە لایەنگر ئیخوان موسلیمینن، ئەوەیش لە گردەوبوینیگیان لە شار ئیربد.

وەگورەی ئاژانس خەوەری فەرمی ئوردن، ئەو گردەوبوینە ئەرا باسکردن لە باوەتەیل کۆمەڵەی ئیخوان موسلیمین قەیەغەکریاگ بویە، و وەگورەی ریکارەیل دادپەروەری دەسگیرکریانە، و خریانە دادگا، دویای بەشداریکردنیان لەو گردەوبوینە کە وەشیوەیگ رێکخریلگ ئەرای بانگەواز کریا، و لەژیر چەو دەزگایەیل پەیوەندیدار بوینە.

دەزگایەیل ئەمنی روانگەی تەقەلایەیلیگ ئەرا دەرچگن لە بڕیار قەیەغەکردن ئیخوان لەو گردەوبوینە کردنە، وە دەسپیچگەیلیگ جیاجیا، لەناویان گردەوبوین و دیارەیل لەناو ماڵ کادرەیل خوەیان وە ناونیشان (بوونەیل کۆمەڵایەتی).

دەزگای هەواڵگری ئوردن لە 15ی نیسان گوزەشتە شانەیگ ئیخوانی دەسگیر کرد، توومەتبارە وە دروسکردن مووشەک و چەک لەناو وڵاتەگە، و راهێنانیان لە دەیشتەو وەرگردن، کە هیشت مازن فرایە وەزیر هەواڵگری ئوردن قەیەغەیان بکەێد وە توومەت پلاندانان ئەرا شیوانن ئارامی شانشین.