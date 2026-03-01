‏پوتین ئەرا پزیشکیان: تیرۆرکردن خامنەئی تاوانیگ ئەنقەست و کوشتنیگ دڕندانەس

شەفەق نیوز- مۆسکۆ

‏سەرۆک روسیا ڤلادیمێر پوتین، ئمڕوو یەکشەممە، سەرەخوەشی لە هاوتا ئیرانییەگەی مەسعوود بزشکیان کرد ئەرا کووچ دویایی رێبەر باڵا عەلی خامنەئی و کوشیانی وە تاوانیگ ئەنقەست وەسف کرد کە پێشێلکاریی بنەمایەیل مرۆڤایەتی و یاسا ناودەوڵەتیەیلە.

‏پوتین لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی وەرد بزشکیان راگەیان: "کوشتن خامنەئی تاوانیگ ئەنقەست و پرۆسەی کوشتنیگ دڕندانەس کە بنەماکایەیل مرۆڤایەتی و یاسا ناودەوڵەتیەیل پێشێل کەێد".

‏تەلەفزیۆن ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، کوشیان رێبەر باڵا ئایەتولڵا عەلی خامنەئی راگەیان وە گورزە فراوانەیل کە دویەشەو شەممە تەهران پایتەخت گردە ئامانج.

