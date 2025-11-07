گوتيريش لە لوتکەی کەشوهەوا: یا وەڕیەو رانیمن یا وەرەو ویرانکاری چیمن

شەفەق نيوز- بەرازیل

ئەنتۆنیۆ گوتيريش سکرتێر گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل، داوا لە دەوڵەتەیل کرد دەس سەرکردایەتی بیاشتوون ئەرا ئاڵشتکردن کەشوهەوا و کەمەوکردن پشتبەسین وە سزەمەنی سەنگ، ئەوەیش لە وتاریگ لە لوتکەی ریبەرەیل لە بەرازیل پیشکەشی کرد.

لەناو ئەو لوتکەی کە وەرجە چەن رووژیگ لە دەسکردن وە دانوسەنین فەرمی لوتکەی کەشوهەوای نەتەوە یەکگرتگەیل (كوب30) تیەێدر لە بیلم کناراوی لە ناوچەی ئەمازۆن لە بەرازیل وت: توانیمن هەڵوژیمن یا خوەمان بڕانیمن یا وەرەو ویرانکاری بوریەیمن.

وتیش: دەیان ساڵ لە دویاخستن و پشتگووشخستن بویە مدوو مەنین لە ژیر ئاست 1,5 پلە" لە بەرزەوبوین پلەی گەرمی زەوی وەچەو گەرمی وەرجە شووڕش پیشەسازی لە ناوڕاس سەدەی نۆزدە، وتیش: بە شکستیگ رەوشتی و پشتگووشختنبگ بکوشە.

یەیش لە وەختیگ تیەێد کە نەتەوە یەکگرتگەیل مەزەنە کرد کە سا 2025 لەناو گەرمترین سێ ساڵ بوود، لە بەرزەوبوین بیوینە لە پلەی گەرمی، و لە خود وەختەگە دووپات کرد کە هیمان ری وەرەو پیچەوانەوەی هەس.